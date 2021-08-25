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Московский листок

Самсон Шоладеми и Дмитрий Демушкин о сходящихся противоположностях

Опубликовано 25.08.2021 в разделе комментариев 0

Два, как казалось бы, противоположных политика, которых еще несколько лет назад трудно было представить вместе, мирно беседуют о новых водоразделах в политике, об оппозиции и псевдооппозиции.



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