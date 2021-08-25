Путин обещал Мутко обеспечить всех жильем

В России по-прежнему остается множество нерешенных задач в сфере жилищного строительства, однако в целом страна впервые за свою историю в состоянии решить этот вопрос, заявил Путин на встрече с гендиректором «Дом.рф» Виталием Мутко.

Мутко, понятное дело, не возражал.

24 августа, на втором этапе съезда «Единой России» Владимир Путин предложил запустить новую программу по расселению жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года. Президент попросил «Единую Россию» поддержать это предложение в бюджете 2022 года и на плановый период 2023–2024 годов. У нас аварийного жилья видимо-невидимо – 11 миллионов квадратных метров.

Интересно, а что мешало сделать это раньше, скажем, 10 лет назад, когда экономика была на подъеме и не было кризиса?

Или эти обещания как Продовольственная программа Горбачева до 2000-го года, громко заявлена на съезде правящей партии, а потом… В 1991-м Горбачев уже был частным лицом. И программа так и не была выполнена.

А.Б.