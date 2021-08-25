Власти рекордно сократили расходы на медицину в регионах

Российские регионы резко сократили расходы на финансирование системы здравоохранения, несмотря на третью волну Covid-19 и рекорды заболеваемости с начала пандемии.

Согласно данным Минфина РФ, заа первую половину года субъекты РФ, на которые приходится две трети бюджетного финансирования поликлиник и больниц, потратили по медицинским статьям 687,3 млрд рублей.

По сравнению с прошлым годом расходы были урезаны на 112,5 млрд рублей, или 15%, что стало рекордным сокращением среди всех статей региональных бюджетов.

Правительство РФ, управляющее федеральной казной, также провело секвестр финансирования медицины, хотя и в меньшем масштабе - на 20 млрд рублей, или 2,6%.

Пустить «под нож» финансирование медицины региональные власти решили даже несмотря на рост поступлений в местные бюджеты и накопленный с начала года профицит.

В целом по стране собственные доходы субъектов выросли на 1,677 трлн рублей, или 24%, до 6,115 трлн. Налога на прибыль удалось собрать на 31,5% больше, чем годом ранее; сборы НДФЛ подскочили на 17,8%, акцизов - на 19,9%, налогов на имущество - на 11,9%.

Перефразирую: пандемия пандемией, а секвестр социальных расходов по расписанию…

А.Б.