Превратим Москву в Мумбай или Киншасу

Мосгордума готова законодательно обеспечить переход от генплана к мастер‑плану.

А что она не готова законодательно обеспечить, если установка поступила из мэрии?

«Думаю, что стратегия развития нашего мегаполиса в формате мастер-плана будет более гибко учитывать мнение москвичей и экспертов», - считает председатель городского парламента Алексей Шапошников, - «Москва динамично развивается и успешно внедряет самые смелые урбанистические решения. В настоящее время столица «живет» по стандартам, заложенным Генеральным планом Москвы еще 11 лет назад – документ был принят столичным парламентом в 2010 году. При этом большинство мегаполисов мира уже давно отказались от жесткого планирования».

Он напомнил, что ранее мэр города Сергей Собянин внес предложение отказаться от жесткого «советского» генплана столицы и предложил перейти к обновляющемуся мастер-плану, отражающему современные реалии и развитие каждого конкретного района Москвы.

Ничего, я напомню, что 11 лет назад Мосгордума считала огромным достижением, что застройка столицы будет идти не как бог на душу положит, а по единому плану. И гордилась тем, что приняла первый после знаменитого «сталинского» генплан.

Насчет мнения москвичей, которое будет учитывать стройкомплекс, это, я так понимаю, такой «черный юмор» Шапошникова в стиле Тарантино…

А большинство мегаполисов мира не могли отказаться от того, чего у них никогда не было. Большинство мегаполисов сегодня в Азии и Африке. Мы хотим из Москвы сделать Мумбай или Киншасу?

А.Б.