Превратим Москву в Мумбай или Киншасу

Мосгордума готова законодательно обеспечить переход от генплана к мастер‑плану.
А что она не готова законодательно обеспечить, если установка поступила из мэрии?
«Думаю, что стратегия развития нашего мегаполиса в формате мастер-плана будет более гибко учитывать мнение москвичей и экспертов», - считает председатель городского парламента Алексей Шапошников, - «Москва динамично развивается и успешно внедряет самые смелые урбанистические решения. В настоящее время столица «живет» по стандартам, заложенным Генеральным планом Москвы еще 11 лет назад – документ был принят столичным парламентом в 2010 году. При этом большинство мегаполисов мира уже давно отказались от жесткого планирования».
Он напомнил, что ранее мэр города Сергей Собянин внес предложение отказаться от жесткого «советского» генплана столицы и предложил перейти к обновляющемуся мастер-плану, отражающему современные реалии и развитие каждого конкретного района Москвы.
Ничего, я напомню, что 11 лет назад Мосгордума считала огромным достижением, что застройка столицы будет идти не как бог на душу положит, а по единому плану. И гордилась тем, что приняла первый после знаменитого «сталинского» генплан.
Насчет мнения москвичей, которое будет учитывать стройкомплекс, это, я так понимаю, такой «черный юмор» Шапошникова в стиле Тарантино…
А большинство мегаполисов мира не могли отказаться от того, чего у них никогда не было. Большинство мегаполисов сегодня в Азии и Африке. Мы хотим из Москвы сделать Мумбай или Киншасу?
А.Б.
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окончательно написал 25.08.2021 12:34
Улица Ленина дом ? написал 25.08.2021 12:33