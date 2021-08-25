Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Превратим Москву в Мумбай или Киншасу

Опубликовано 25.08.2021 в разделе комментариев 2

москва собянин
Превратим Москву в Мумбай или Киншасу

Мосгордума готова законодательно обеспечить переход от генплана к мастер‑плану.

А что она не готова законодательно обеспечить, если установка поступила из мэрии?

«Думаю, что стратегия развития нашего мегаполиса в формате мастер-плана будет более гибко учитывать мнение москвичей и экспертов», - считает председатель городского парламента Алексей Шапошников, - «Москва динамично развивается и успешно внедряет самые смелые урбанистические решения. В настоящее время столица «живет» по стандартам, заложенным Генеральным планом Москвы еще 11 лет назад – документ был принят столичным парламентом в 2010 году. При этом большинство мегаполисов мира уже давно отказались от жесткого планирования».

Он напомнил, что ранее мэр города Сергей Собянин внес предложение отказаться от жесткого «советского» генплана столицы и предложил перейти к обновляющемуся мастер-плану, отражающему современные реалии и развитие каждого конкретного района Москвы.

Ничего, я напомню, что 11 лет назад Мосгордума считала огромным достижением, что застройка столицы будет идти не как бог на душу положит, а по единому плану. И гордилась тем, что приняла первый после знаменитого «сталинского» генплан.

Насчет мнения москвичей, которое будет учитывать стройкомплекс, это, я так понимаю, такой «черный юмор» Шапошникова в стиле Тарантино…

А большинство мегаполисов мира не могли отказаться от того, чего у них никогда не было. Большинство мегаполисов сегодня в Азии и Африке. Мы хотим из Москвы сделать Мумбай или Киншасу?

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Мэр-блондинка бордюродивый
окончательно написал 25.08.2021 12:34
Ку-ку.
Ответить
(без названия)
Улица Ленина дом ? написал 25.08.2021 12:33
Бери выше, мы хотим жить в Новороссии, чтоб первым вошел коммунистический отряд, а затем идеальный город как Тирасполь, Каракас , Донецк, Сухум, Цхинвал...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Если бы ГКЧП победил, что бы было дальше?:
Результаты
Интернет-ТВ
Обзор новостей: Полку лишенцев все прибывает и прибывает
Обзор новостей: Полку лишенцев все прибывает и при...
24.08.2021
Самсон Шоладеми и Дмитрий Демушкин о сходящихся противоположностях
Самсон Шоладеми и Дмитрий Демушкин о сходящихся пр...
25.08.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Превратим Москву в Мумбай или Киншасу (2)
Власти рекордно сократили расходы на медицину в регионах (1)
Путин обещал Мутко обеспечить всех жильем (0)
Самсон Шоладеми и Дмитрий Демушкин о сходящихся противоположностях (0)
Едва не полстраны на грани голода, а им пофиг! (17)
Власть снова наступает на грабли преследования независимых СМИ (6)
Обзор новостей: Полку лишенцев все прибывает и прибывает (1)
Никита Джигурда о выборах, власти, Грудинине и Соловьеве (4)
Растет нравственный потенциал снизу доверху (5)
Российская армия в этом году получит партию из 20 танков Т-14 "Армата" (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Суды восстанавливают в метро работников, уволенных за поддержку Навального
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: "Попытка посмотреть правде в глаза": Политолог о заявлении Кулебы по Крымскому мосту
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Вот и скоро мы все начнем голодать...
Дарья Митина Дарья Митина: Интересный сегодня был разговор в "Вечерней Москве"
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: "Нелепо и кощунственно": Политолог об обвинениях Януковича
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss