Об освобождении "снизу"

Внесистемные «либералы» кинулись из одной крайности в другую. Разочарованные заключением Навального, они, конечно, не сдались; но надеются на окно возможностей уже в «трансфертном» 2024 году. А вот автор этих строк имеет другой, и стоит надеяться, верный взгляд. Он, наоборот, не верил в победу событий 2011-го и подобных - а вот в перелом ситуации в следующем году верит. Никакого «трансферта» не будет, потому что сам режим не доживет до этого. То есть, уже 2022-й запустит революционные процессы, и даже конец нынешнего.

И по простой причине. Народ разуверится полностью в переменах «сверху» после неизбежных фальсификаций парламентских выборов. Последние иллюзии исчезнут. А раз так, придется освобождаться «снизу». Да, месяц-другой уйдет на раскачку с осознанием, что спасение утопающих дело рук самих утопающих, но затем лавина сорвется с гор. Следовательно, и надо обсудить освобождение «снизу».

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Да и сам социально-экономический расклад не перестанет ухудшаться. Никуда с подводной лодки не деться. Единороссы успокоятся и обнаглеют, цены поползут вверх, монополизм усилится, скрытая безработица начнет приобретать открытые формы, семейные бюджеты скукожатся (хотя куда далее) и тому подобное.

Во-первых, инфляция неостановима по причине уродски путинской налоговой системы. Местный спрос задавлен распределением налогов «наверх»; а федеральные налоги используются и недостаточно по причине низкого МРОТ, и бездарно по причине имущественного расслоения, коррупции и монополизма для «своих». Отсюда даже нормальные производители вынуждены выживать повышением цен, и наперегонки. Еще раз, казалось бы, денег у народа нет, ставка рефинансирования высока по нынешним обстоятельствам, а инфляция не исчезает. Да потому что умереть можно не только от чрезмерно высокого давления, но и от чрезмерно низкого. Если спрос задавлен и перекорежен, инвестиции недостаточны и экономический рост отсутствует, то государственные расходы лишь вызывают инфляцию.

А во-вторых, постоянная и заметная инфляция всегда приводит к безработице, и превращается в стагфляцию. Когда всякие серые схемы выработаны, потребительское кредитование перегружено, то высокие цены с сокращением спроса заставляют увольнять людей. В принципе, стагфляция уже существует, но пока в ползучем виде. Ну так, недалеко и до явных форм.

А в-третьих, девальвация будет уже и чрезвычайно болезненной, и социально возмутительной. Потому что, с одной стороны, кубышка не используется потому, что крепкий рубль разнесет путинскую империю на куски даже быстрее, чем инфляция. Импортозамещение идет черепашьими шагами, - опять-таки по причине коррупции, монополизма и бездарной налоговой системы, - поэтому все кинутся в импорт на базе крепкого рубля; отсюда сокращение внутреннего производства с безработицей; и рост социального недовольства в разы. Конечно, крепкий рубль необходим для долгих инвестиций; но в том-то и дело, что кубышка закончится быстрее вследствие врожденных пороков системы. Кремль понимает это, и бережет кубышку лишь для экстремальных случаев собственного выживания.

Поэтому, с другой стороны, девальвация и остается постоянным (почти ежегодным) механизмом путинской экономики. Но если оная лишь раздражала ранее по причине запасенного жирка; то сейчас, когда все кончилось, и продукция с импортной составляющей – а таковая еще во множестве – резко подорожает на следующее утро, то народ взбесится.

А раз так, в-четвертых, мы «плавно» перешли к соединению объективного фактора с субъективным, и читай Ленина еще раз. Когда дойдет почти до каждого трудящегося, и смотрящего на все те же «выбранные» рожи, что у путинского режима никаких перспектив, вывод очевиден - надо шевелиться самому. А вот здесь на ловца и зверь бежит! Мы, настоящие коммунисты, и должны предложить советскую муниципализацию со всемерным развитием кооперативного и индивидуально-трудового производства. И не мудрено, потому что это первое и насущное для трудовых семейных бюджетов.

Еще раз, с одной стороны, никаких перемен «сверху» не будет хоть по-едросовски, хоть по-зюгановски. Путинские «стратегии» (какие по счету) не переломят ситуацию, и это ясно каждому. Но и надежды на какую-то парламентскую революцию, и когда могучий Зюганов сотоварищи расправит плечи, взмахнет рукой, и поганые вражеские головушки покатятся по земле; короче, не смешно. Поэтому, с другой стороны, и голосовать за КПРФ надо, и какое-либо теневое правительство организовывать - но В ДОПОЛНЕНИЕ к «низовой» революции, и никак иначе.

Скорее всего, и сама практика показывает, перемены начнутся ни то что с регионов, а даже с муниципалитетов. Такова специфика. То есть, какой-либо регион типа Хабаровска, Иркутска или Архангельска, - или даже московский муниципалитет подобно запалу бомбы, все может быть, но в том-то и дело, что достаточно созревший, и о чем говорилось выше, - скидывает едросов, советизируется и взрывает бомбу. Вся страна впрягается в защиту этой точки притяжения, ситуация революционизируется, и далее в прогрессии.

Ах, да, еще раз для новичка сайта, и в чем прогресс муниципальной и региональной советизации. Во-первых, «разделение властей» убирается с мэрско-чинушными тратами, и экономия идет людям (надбавки тем же бюджетникам). Во-вторых, профсоюзы получают твердую местную защиту, а это весьма полезно для соблюдения трудового законодательства с соответствующими выплатами. И в-третьих, простор для создания кооперативов с индивидуальным бизнесом несомненен с соответствующей конкуренцией с «заошками», а отсюда честные аукционы-конкурсы, и вообще качественная продукция по доступной цене. Все это поднимает семейный бюджет здесь и сейчас, а не после дождичка в четверг. Прогресс притягивает всех и перекидывается на другие муниципалитеты, а там и до всего региона недалеко.

А вот таковая базовая основа и не возражала бы против парламентской и оппозиционной поддержки. Если честные думские депутаты стоят горой за такой регион; а теневое правительство, да и вообще всякая разумная оппозиция, давит на Кремль опять-таки в защиту революционной базы – что ж в этом плохого. Наоборот, все по смыслу, и без бла-бла-бла.

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Итого. Убеждать российского труженика, что де, надо подождать такой-то трансферт, или такое-то парламентское чудо-юдо, или такой-то съезд суперкоммунистической партии, который жахнет великое откровение, Путин раскается и падет ниц с исполнением всех желаний – несерьезно. Народу надо кушать здесь и сейчас. Да и вообще, хорошо или плохо, но обещания о прекрасном будущем надоели трудящимся еще со времен первого Советского Союза. А вот чтобы создать второй и современный Советский Союз, и нужно сразу ближе к телу, и в чем коренное отличие.

Никто не говорит, что не нужна парламентская оппозиция, не нужны тактические договоры между внесистемными либералами и внесистемными левыми, не нужны партии и так далее. Но как дополнение к ОСНОВНЫМ лозунгам муниципальной и региональной советизации с соответствующим достаточно быстрым развитием кооперативного и индивидуально-трудового производства, да вкупе с нормальным исполнением трудового законодательства; и что народом будет приветствоваться на ура.

Поэтому некоторые даже честные левые активисты занимаются ерундой. Так уж надо читать «Капитал» от корки до корки; и так уж надо организовывать супер-пупер партию сначала - это большой вопрос. Что было, то было, и уже не вернешь.

А нынешний революционный процесс может быть диалектически противоположным, но поэтому современным. Сначала создается советский район и кооператив; а уж потом советская федерация и общенародный завод. И в том-то «парадокс», что этот процесс будет гораздо быстрее по принципу прогрессии, чем биться лбом в стену супер-пупер партии.

А уж автор убежден стопроцентно, что освобождение от путинского ига начнется «снизу», а не «сверху». И не только и не столько подальше от столиц, и не в этом основной смысл – а с районного уровня на губернский, и затем на федеральный. Но в том-то и дело, что этот процесс будет подобен цепной реакции - а поэтому именно РЕВОЛЮЦИОННЫЙ. Присоединяйтесь и начинайте.