Фукуяма снова предрёк Конец. Но уже не тот

Если кто помнит, был такой американский... гм... философ и писатель руками Фрэнсис Фукуяма. Собственно говоря, и есть (он 1952 года рождения). Который в момент крушения социализма в Европе и триумфа Великой Америки в 1989 году ловко подсуетился и опубликовал всемирно прославившую его статью «Конец истории?». Удивительно плоскую и неумную, но идеально отвечавшую массовым чаяниям и предрассудкам и потому попавшую прямёхонько в цель. То есть сделавшую имя автору.

Речь в ней шла про то, что немецкий философ Гегель в момент победы французских войск в битве при Йене в 1806 году предсказал, что эта победа станет началом «конца истории». И вот, по мнению Фукуямы, в 1989 году эта новая эпоха во всём мире победила или вот-вот победит — целиком, полностью и окончательно — и тогда-то и наступит благословенный «Конец истории».

Из статьи Фукуямы: «Триумф Запада, западной идеи очевиден прежде всего потому, что у либерализма не осталось никаких жизнеспособных альтернатив». «Именно события в Советском Союзе – «родине мирового пролетариата» – забивают последний гвоздь в крышку гроба с марксизмом-ленинизмом». В конце статьи Фукуяма выражал даже некоторую ностальгию по уходящей, мол, в прошлое истории и наступающей общемировой постисторической скуке: «В постисторический период нет ни искусства, ни философии; есть лишь тщательно оберегаемый музей человеческой истории. Я ощущаю в самом себе и замечаю в окружающих ностальгию по тому времени, когда история существовала».

В тот момент, под эйфорическое посвистывание пресловутого «Wind of Change» («Ветра перемен») рок-группы «Scorpions», такие идеи шли на-ура...

Как писал один из критиков: «Фукуяма придумал теорию и броскую фразу, которые превратили его в интеллектуальную рок-звезду. Статья, напечатанная в маленьком журнале небольшим тиражом, буквально наэлектризовала весь академический мир. Размышления неизвестного госчиновника превратились в книгу, ставшую глобальным бестселлером». Потом, правда, выяснилось, что конец истории наступил (перефразируя бессмертного реакционера Веничку) хотя и окончательно, но не целиком. Вернее, целиком, но не полностью. А вернее даже так: целиком и полностью, но не окончательно. Как выразил в 2004 году эту мысль Виктор Пелевин:

«— Если разобраться, человеческая история за последние десять тысяч лет есть не что иное, как непрерывный пересмотр результатов приватизации. Вряд ли история кончится из-за того, что несколько человек украли много денег. Даже если эти несколько человек наймут себе по три Фукуямы каждый.

— А кто такая фукуяма? Типа гейши?

— Примерно».

И вот на днях эта самая фукуяма, как спящий вулкан вроде горы Фудзи, пробудилась от 30-летнего летаргического сна, и выдала новый перл. Читаем:

«Жуткие кадры, как отчаявшиеся афганцы безуспешно пытаются улететь из Кабула после падения проамериканского правительства, многим показались поворотным моментом в мировой истории, когда Америка отвернулась от мира. На самом деле конец американской эры наступил гораздо раньше. Причём причины слабости и упадка Америки скорее внутренние, чем внешние».

А не так давно Фукуяма и вовсе заявил невероятное: что, оказывается, «социализму нужно вернуться» и признал, что старик Карл был кое в чём совершенно прав: «На данном этапе мне кажется, что некоторые вещи, о которых говорил Карл Маркс, оказываются правдой. Он говорил о кризисе перепроизводства… о том, что рабочие обнищают, а спрос будет недостаточным».

Вот-те нате, хрен в томате! Обещали нам Конец Истории с последующим симпозиумом триумфом Великой и Свободной Америки, а намечается-то, выходит, совсем обратное — возвращение Карлы-Марлы и конец Американской эры. Причём безо всякого симпозиума в финале. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день... С парашютом, как говорится в бородатом анекдоте, надули. Теперь посмотрим, как насчёт автобуса. :)