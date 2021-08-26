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Московский листок

Обзор новостей: Власти рекордно сократили расходы на медицину

Опубликовано 26.08.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

1 Едва не полстраны на грани голода, а им пофиг!

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2 Путин: Россия впервые за всю историю может решить жилищный вопрос

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3 В Петербурге задержали троих участников одиночных пикетов в защиту СМИ

 

4 Власти рекордно сократили расходы на медицину в регионах

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5 Мосгордума готова законодательно обеспечить переход от генплана к мастер‑плану

https://forum-msk.org/material/news/1...

6 Народ переезжает туда, где ему лучше

 

7 Организаторам водной блокады Крыма не удастся уйти от ответственности

 

8 Россия проведет эвакуацию из Афганистана более 500 граждан России,

 

9 Глава NASA Билл Нельсон заявил, что рассчитывает на сотрудничество с Россией по проекту окололунной станции Gateway



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