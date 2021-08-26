Обзор новостей: Власти рекордно сократили расходы на медицину

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Едва не полстраны на грани голода, а им пофиг!
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Путин: Россия впервые за всю историю может решить жилищный вопрос
https://forum-msk.org/material/news/1...
3 В Петербурге задержали троих участников одиночных пикетов в защиту СМИ
4 Власти рекордно сократили расходы на медицину в регионах
https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Мосгордума готова законодательно обеспечить переход от генплана к мастер‑плану
https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Народ переезжает туда, где ему лучше
7 Организаторам водной блокады Крыма не удастся уйти от ответственности
8 Россия проведет эвакуацию из Афганистана более 500 граждан России,
9 Глава NASA Билл Нельсон заявил, что рассчитывает на сотрудничество с Россией по проекту окололунной станции Gateway
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