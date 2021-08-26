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Московский листок

Госпатриотизм получил подпорку

Опубликовано 26.08.2021 в разделе комментариев 1

путин цензура выборы кремль
Госпатриотизм получил подпорку

Президент  Путин поддержал инициативу введения в школах ежедневной церемонии поднятия государственного флага.

Как сообщает РИА «Новости», такое заявление Путин сделал в среду на встрече с учителями и учениками.

«Во многих странах в учебных заведениях и других учреждениях... флаг страны вывешивается регулярно, ежедневно, это хорошая традиция. Здесь нам нужно только обеспечить некоторые вещи формального характера — например, совершенно точно должен быть единый общероссийский, общегосударственный стандарт», — сказал он.

***

А это точно надо?

То, что "во многих странах" - это не аргумент. Мало ли что во многих странах... Во многих, например, намаз совершают 5 раз в день. Нам теперь тоже с молитвы начинать учебный день? И тогда с какой? И кому?

Все моментально превратится в пуситую казенщину, у нас всегда так. Да и в мороз после 20 градусов или в сильный дождь поднимать флаг - не такое уж большое удовольствие.

Хотя это ж тот самый Путин, который назвал патриотизм нашей государственной идеологией... Ну вот теперь поддержим одну глупость другой.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Поднимают только опущенный флаг!
Кривоногих-Кабаев должен сидеть в тюрьме!!! написал 26.08.2021 02:09
То бишь, с началом первого урока флаг Рашки-путиняшки поднимать, а по окончанию последнего урока - опускать.
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