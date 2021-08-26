Прекратите разжигать рознь. Свободу Ермеку Тайчибекову!

25 августа прошел пикет перед посольством Казахстана в Москве. Акция была организована Евразийским Бюро Всемирной Федерации Профсоюзов. Поддержать трудовой народ Казахстана пришли московские коммунисты (Рабочий Компас-ОКП, РКРП, Рот Фронт), инициативная группа в защиту парка Торфянка. После окончания мероприятия в посольство было сдано следующее обращение:

Социалистическое движение Казахстана констатирует рост националистических движений и настроений, которые поддерживаются правящим классом с целью разделения трудящихся и широких слоёв общества по национальному и языковому признаку. Мы неоднократно говорили, что в момент обострения классовой борьбы и подъема социально протестных настроений власти обязательно используют национальную и языковую карту для отвлечения внимания от проблем массовой безработицы, повышения цен и пандемии.

Такой новой провокацией стало создание спецслужбами националистических «языковых патрулей» во главе с мелким предпринимателем и провокатором Куатом Ахметовым. Вся «доблесть» данных патрулей свелась к тому, что в магазинах и супермаркетах эти молодчики требовали от продавцов славянской внешности отвечать им только на казахском языке. Кроме этого, в результате травли Куату Ахметову удалось записать на видео признание «вины» и покаяние нескольких пожилых русских женщин за «колониальное прошлое» и незнание языка.

Данный персонаж подавал в суды на магазины, якобы за нарушения законодательства о языке. Но он не мог развить такой деятельности без прикрытия и поддержки со стороны властей. Так, после создания своей организации «Til Maydani онлайн партиясы» и первых таких рейдов Куата Ахметова сразу же пригласили в сентябре 2020 года чиновники Комитета языковой политики Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на онлайн-конференцию на тему «Тіл тұтастығы — ел тұтастығы» («Единство языка — единство народа»).

Получив такое одобрение своей деятельности, он развил бурную активность, транслируя собственные похождения уже в прямом эфире своего ютуб канала. Множество раз предприниматели и обычные граждане пытались привлечь Куата Ахметова к уголовной ответственности по статье 174 УК РК «Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни», но всё бес толку.

Наоборот, его еще больше стали приглашать на различные мероприятия, связанные с признанием «Голодомора» (Ашаршылық), предоставляя трибуну на телевидении, а именно в передачах «31 канала», принадлежащего олигарху Булату Утемуратову и телеканала «Астана», входящего в холдинг правящей президентской партии «Нұр Медиа». Таким образом власти решили раскрутить этого провокатора, превратив в известную медийную фигуру.

Последней его акцией стало видео, где Куат Ахметов заставил извиняться за употребление русского языка, который, напомним, имеет в Казахстане статус официального, главу отдела контроля медико-социальной экспертизы Атырауской области Эмилию Гречаник. Её телефон и фотография были выложены в открытый доступ. Подобные записи Куат Ахметов выкладывает практически каждый день, подражая своим украинским коллегам.

По сути на такой шаг публичного унижения государственного чиновника могли дать добро только силовые структуры в лице спецслужб и администрации президента. Нынешнее возбуждение уголовного дела в отношении Куата Ахметова также было обставлено спектаклем, когда ему удалось сделать видео, в котором он обвинил в организации допросов и преследований уже власти соседней России. И сейчас пресса и вся националистическая братия делает из этого агента-провокатора одновременно великомученика и героя борьбы с «тоталитарным наследием» в виде русского языка.

При этом, параллельно с этим 19 августа был озвучен приговор суда в отношении общественного деятеля и правозащитника Ермека Тайчибекова, который был осужден на семь лет заключения за то, что выступил в своих интервью с осуждением казахских националистов, устроивших кровавый погром дунган в феврале 2020 года на юге республики. Потерпевших и свидетелей в его деле не оказалось, а инициатором возбуждения дела «за разжигание национальной розни» стало министерство внутренних дел РК.

Сама следственная экспертиза интервью не выдерживает критику и была сфабрикована, чтобы поддержать обвинение против общественного деятеля, вся «вина» которого заключалась в требовании наказать зачинщиков и организаторов резни беззащитного национального меньшинства. Напомним, что ряд депутатов от правящей назарбаевской партии Нур Отан, а также статусный националист Мухтар Тайжан, заседающий в Национальном совете общественного доверия при президенте поддержали погром дунган и выступили адвокатами громил.

При этом тех, кто призывал к убийствам не привлекают к уголовной ответственности, а на суде по событиям в Кордайском районе Жамбылской области оказались четверо дунган, защищавших свои семьи от убийц и насильников. Такова сущность нынешнего национального государства, защищающего националистов и погромщиков. Поэтому нынешний судебный вердикт в отношении Ермека Тайчибекова не является чем-то удивительным или случайным.

Мы не разделяем политических взглядов Ермека Тайчибекова, но считаем его годичное нахождение в СИЗО и данное решение суда актом политических репрессий, которые не прекращаются в Казахстане в последние годы. Подобный вердикт является также устрашением в отношении тех, кто пытается сопротивляться националистам и курсу на проведение декоммунизации и дерусификации в стране. В этом смысле, мы безусловно, поддерживаем данного политзаключенного и требуем его немедленного освобождения.

Всё это еще раз говорит о том, что казахстанские власти будут и дальше организовывать провокации по разделению трудящихся и широких слоёв по национальному и языковому признаку. Об этом говорит увеличение числа ультраправых сайтов и организаций, а также поддержка их официальной прессой.

В связи с этим необходим единый фронт коммунистов, социалистов, левых и активистов профсоюзов и социальных движения против националистов-погромщиков. Мы должны активно разоблачать назарбаевскую агентуру, раскрывая истинные цели правящего класса по их использованию.

— Отпор всем «языковым патрулям» и нацистской агентуре, устраивающим провокации на улицах, в магазинах и социальных сетях!

— Продолжение кампании за проведение реального расследования резни казахскими националистами дунган в Кордае и привлечение к ответственности депутатов Нур Отана и статусных националистов, оправдывающих погром!

— Немедленное освобождение Ермека Тайчибекова, выступившего с осуждением погромщиков, и сотен других гражданских активистов, подвергнувшихся репрессиям за свою политическую деятельность!