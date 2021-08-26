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Московский листок

Если нельзя, но очень хочется, то можно

Опубликовано 26.08.2021 в разделе комментариев 1

путин цензура выборы кремль
Если нельзя, но очень хочется, то можно

Президент России Владимир Путин своим указом разрешил нанимать на госслужбу людей с иностранным гражданством, если от него нельзя отказаться «по независящим от них причинам». Об этом сообщается на официальном сайте правовой информации.

«Гражданин РФ, имеющий гражданство (подданство) иностранного государства, которое не прекращено по независящим от него причинам, может быть принят на государственную и муниципальную службу и назначен на должность, при замещении которой не требуется оформление допуска к государственной тайне», — сказано в указе.

Что такое «независящие от чиновника причины» — будет определять сам президент или комиссия по вопросам гражданства.

- Почему вы не можете отказаться от гражданства Италии?

- Ну не могу, сил моих нет!

В общем, если нельзя. Но очень хочется, то можно.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик7912 написал 26.08.2021 10:00
как там у Писькова с Навкой?
муж и жена - одна сатана?
как там у Лаврова с детьми с американскими паспортами - не сливает им информацию под стакан чачи?
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