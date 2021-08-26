Президент России Владимир Путин своим указом разрешил нанимать на госслужбу людей с иностранным гражданством, если от него нельзя отказаться «по независящим от них причинам». Об этом сообщается на официальном сайте правовой информации.

«Гражданин РФ, имеющий гражданство (подданство) иностранного государства, которое не прекращено по независящим от него причинам, может быть принят на государственную и муниципальную службу и назначен на должность, при замещении которой не требуется оформление допуска к государственной тайне», — сказано в указе.

Что такое «независящие от чиновника причины» — будет определять сам президент или комиссия по вопросам гражданства.

- Почему вы не можете отказаться от гражданства Италии?

- Ну не могу, сил моих нет!

В общем, если нельзя. Но очень хочется, то можно.

А.Б.