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Московский листок

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг в защиту СМИ

Опубликовано 26.08.2021 в разделе комментариев 1

москва митинг
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг в защиту СМИ

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против закона об иностранных агентах и в защиту свободы слова. Об этом сообщает «Профсоюз журналистов и работников СМИ». Акция была запланирована на 4 сентября на территории одной из площадей Бульварного кольца. Чиновники сослались на эпидемиологическую обстановку и указ мэра Москвы, запрещающий публичные мероприятия.

«Несколько кандидатов в депутаты Государственной думы, в частности кандидат и депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, предложили провести 4 сентября встречу с избирателями для обсуждения вопросов свободы СМИ и последствий применения репрессивных законов», — сообщили в организации.

Напомним, в настоящее время в реестре СМИ-«иноагентов» числится 43 издания и журналиста. Последними в этот список 20 августа были внесены телеканал «Дождь» и «Важные истории».

Я не член этого профсоюза, поэтому в детали не посвящен. Но вообще странно было бы, если б свобода слова не соблюдалась, а свобода собраний и митингов сохранялась.

У власти цельная и логичная позиция: никаких либеральных свобод вообще. Только право молиться и умереть за Отечество.

Ну еще можно восхищаться государственным управлением и личными доблестями первого лица…

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик7912 написал 26.08.2021 10:39
можно порадоваться за белорусов - режим таракана на дубинках кгбшников долго не усидит?
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