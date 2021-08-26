Путин дал тебе дешевую морковку

Недельная инфляция в России ускорилась до 0,1% с 17 по 23 августа, сообщил Росстат. Неделей ранее в стране зафиксировали дефляцию 0,01%. Последний раз инфляция наблюдалась с 6 по 12 июля.

С начала года инфляция составила 4,58%, с начала августа — 0,07%, а в годовом выражении обновила максимум с лета 2016 года - 6,68%.

Стоимость бензина выросла на 0,3% за неделю. Дизельное топливо подорожало на 0,1%.

Среди продуктов больше всего цены выросли на колбасу (0,9%), сосиски, сардельки, шоколадные конфеты (0,8%), говядину, свинину, мясные консервы для детского питания (0,6%), печенье и вермишель (0,5%). Стоимость мяса кур выросла на 0,3%, сахара — на 0,2%.

Цены на подсолнечное масло не изменились, а на куриные яйца снизились на 0,8%. Также снизились цены на плодоовощную продукцию — на 1,7%. Морковь, что очень важно в свете решений президента, подешевела на 7,5%, картофель — на 1,9%, помидоры — на 1,7%, яблоки — на 1,1%.

Морковь и яблоки, а сардельки и колбаса – вредно! Государство заботится о тебе!

А.Б.