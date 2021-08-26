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Московский листок

Обзор новостей: Путин обещал дать всем всё!

Опубликовано 26.08.2021 в разделе комментариев 1

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

1 Путин разрешил чиновникам иметь иностранное гражданство, если они не могут от него отказаться

https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг в защиту СМИ

https://forum-msk.org/material/news/1...

3 Инфляция в России установила новый рекорд

https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Путин обещал дать всем – всё!

5 Навальный: «Режим Путина — это историческая случайность»

6 Путин решил ввести в школах ежедневную церемонию подъема государственного флага

https://forum-msk.org/material/news/1...

7 Путин похвалил депутатов, умерших от коронавируса

8 Повышение пенсионного возраста ничего не дало Пенсионному фонду

9 У Києві в рамках спецоперації поліція ліквідувала міжнародний канал постачання підроблених грошей…

10 Одной строкой

В Ингушетии на внутрипартийных голосованиях за ЕР проголосовало 1,2 млн человек. Население Ингушетии 515 тысяч.



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Всего комментариев к статье: 1
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Пипл написал 26.08.2021 20:27
Повесим Пукина с Шайкой на Лобном месте решением народного трибунала с конфискацией!
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