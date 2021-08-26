Обзор новостей: Путин обещал дать всем всё!

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Путин разрешил чиновникам иметь иностранное гражданство, если они не могут от него отказаться
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг в защиту СМИ
https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Инфляция в России установила новый рекорд
https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Путин обещал дать всем – всё!
5 Навальный: «Режим Путина — это историческая случайность»
6 Путин решил ввести в школах ежедневную церемонию подъема государственного флага
https://forum-msk.org/material/news/1...
7 Путин похвалил депутатов, умерших от коронавируса
8 Повышение пенсионного возраста ничего не дало Пенсионному фонду
9 У Києві в рамках спецоперації поліція ліквідувала міжнародний канал постачання підроблених грошей…
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В Ингушетии на внутрипартийных голосованиях за ЕР проголосовало 1,2 млн человек. Население Ингушетии 515 тысяч.
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Пипл написал 26.08.2021 20:27