Интернет убивает человечество

В середине августа узнал поразившую меня новость. Я поступил в Днепропетровский металлургический институт (ДМетИ) в 1967 году, причём, из-за непомерного конкурса поступил только со второго раза. Так вот, в то время в ДМетИ на всех факультетах и очном, вечернем и заочном отделениях училось 6000 человек. А в этом году даже не поступили, а заявления о приёме в институт подали… 150 человек! И принято естественное решение институт закрыть, а остатки объединяются с точно так же терпящим бедствие институтом инженеров транспорта…

Всё! Нет больше желающих стать инженером!

А ведь Украинская ССР была на втором месте в мире после Люксембурга (с его одним металлургическим комбинатом, портившим украинцам статистику) по производству стали на душу населения, и душ-то ведь было свыше 50 миллионов человек.

Почему? Думаю, что дело в школе. Подростки, так или иначе, догадываются, что инженеру требуется знание математики, физики, химии, а у них после школы осталось об этих науках впечатление, как об абсолютно непонятной, неинтересной мути, и продолжать ещё и в институте мучать себя этой мутью, у них нет никакого желания.

И я ещё кстати вспомнил, что лет 15 назад В.А. Матвиенко, вернувшись из деловой поездки в Сибирь, рассказывал мне, что и там на заводах прибывающие молодые специалисты в основной массе кавказцы, и что ни славян, ни евреев среди молодых специалистов практически нет.

А кто учит?

Предыдущую часть я закончил восклицанием ещё советского учителя, И.Н. Гусева, попавшего в современную школу:

«Даже сейчас, дайте мне нормальный учебник, нормальную продуманную учебную программу и не мешайте работать, уверен, что с этими детьми можно творить чудеса! Да только, кто же даст...»

Я не буду комментировать его убийственное наблюдение за детьми, не буду комментировать ни на чём не основанную уверенность, что из таких детей с большим выходом можно получить чего-то путное, просто остановлюсь на его уверенности: «…дайте мне нормальный учебник, нормальную продуманную учебную программу и не мешайте работать».

Это к кому вопль? К Российской Академии образования? К тем обжирающим Россию 268 членам, из которых 123 действительных академика? Да, эти паразиты у России есть, вот только учебников нет, программ нет, свободы учить детей тоже нет. Да и учителей уже давно нет при таких академиках. Ведь за всю историю уничтожения средней школы, как источника знаний, не было никаких учительских протестов ни против таких учебников, ни против таких программ, ни против таких методик. Так сказать, «учителей» такая «школа» вполне устраивает.

И ведь это не в одночасье произошло. Это ещё лет 200 назад ещё те старинные преподаватели (Vivat Academia! Vivant professores!) начали менять цель обучения молодёжи из цели «научить молодых людей пользоваться знаниями» в цель «жирной жизни преподавателей». Сейчас учителя и преподаватели детей не учат, поскольку чаще всего сами не знают, о чём на уроках балаболят, сейчас на этом балабольстве деньги зарабатывают. Как те, кто «учит» детей, так и те, кто учит учителей и прочих.

Вот снятое из интернета свежее впечатление того, кто мечтал получить «высшее образование».

«Современное высшее образование - фикция

В институте я учился два раза – первый раз поступил в далеком 2001 году и по определенным обстоятельствам (надо было деньги зарабатывать) доучился до 4-го курса и взял академ, продлившийся почти 20 лет…

Пошел не то, чтобы очень надо было диплом, но захотелось получить профильное образование в области в которой работаю, надеясь как-то продвинуться по службе. И да, удалось залезть на бюджетное место в один из «престижных» ВУЗов региона, т.к. первое образование считается неоконченным, то и отучиться можно на «бюджете». По закону считается, что я первый раз учусь. Но это все лирика, вот в чем дело, что из себя представляет нынешняя вышка, для меня человека 40+ и опытом жизни, а не молодого студента, который, наверное, не замечает многого в силу возраста:

1) Преподаватели в большинстве своем это люди живущие в каком-то параллельном мире, не имеющем к реальному никакого отношения, от слова совсем.

2) Лекция – это простое зачитывание старинных учебников и конспектирование стандартных тезисов, которые уже морально и физически устарели, любой запрос в википедии будет намного информативнее и познавательнее.

3) Большая часть лекции - это рассказ о семье преподавателя – о ее детях, о муже, как она отдыхала когда то и прочая не относящаяся к делу болтовня.

4) Теория которую дают преподаватели устарела еще лет 20-30 назад, особенно в той части предметов, которые относятся к экономике, информатике и прочим наукам, где огромное количество информации устаревает каждые 3-5 лет.

5) Преподаватели-фанатики-исследователи, это отдельная категория, которая занимается нахрен никому ненужными исследованиями, рассказывающие, что когда-то их заметил кто-то из известных людей и похвалил (ну просто чтобы отстал человек) и теперь эти исследования они ставят целью своей жизни, обвиняя окружающих в непонимании их гениальности.

6) Экзамен - это вообще отдельная песня – курсовые работы, преподаватель сам советует у кого заказать написание, потому, что они недорого берут. Ответы на вопросы билетов – вообще все тупо списывается с мобильника, преподам пофиг.

7) Я, закончив в этом году четвертый курс, до сих пор не понял какие знания я получил кроме знаний сколько стоит курсовая и на каких сайтах искать ответы на вопросы по какому предмету. Я в сотню и даже тысячу раз получил больше знаний занимаясь самообразованием.

8) Итогом скажу наше высшее образование смыто в унитаз – в настоящий момент я руководитель в той организации, где я работаю и никогда не спрашиваю больше у сотрудников диплом о высшем образовании, а только знания в той отрасли в которой мы работаем.

9) Намного честнее и дешевле купить диплом и получать знания путем самообразования и от узкопрофильных курсов, от реальных практиков, чем вот это все, живущее за бюджетные деньги…» kiryuha.

Решить хотя бы эти две проблемы!

Я уже так много раз писал о том, что именно надо сделать с образованием и, главное, воспитанием детей, что сейчас не буду вызывать споры о том, как хорошо быть никогда не поротым ребёнком. Остановлюсь на двух моментах.

Надо закончить с какими-то рассказами на уроках или лекциях – надо закончить с игнорированием прогресса. Урок должен быть в виде фильма, понятно, что чистописание, черечение или диктанты в виде фильма не сделаешь, но всё остальное должно поступать в память обучающегося в виде образов. Мало этого, и в виде способов, как эти образы – эти знания – надо применять в жизни. Роль учителя – после просмотра фильма ответить на вопросы. О том, как проверять знания – тоже не буду писать, в данном случае главное – перевести знания из мира слов в мир образов.

При таком обучении как бы вовсе не нужна средняя школа - можно учиться и на дому. Формально это так, а фактически – ни в коем случае! Людей с раннего детства надо сбивать в коллективы, а не разъединять.

И второй вопрос – надо строжайше лишить доступ детей к интернету и вообще к воспроизводящей технике. Нужно выгнать детей на улицу – для них развлечение должно быть в коллективе, а не в интернете. До окончания школы у ребёнка должен быть только телефон или иное устройство связи с ограниченным набором абонентов.

Со взрослыми мы уже ничего не сделаем – они как были тупыми, так в большинстве своём тупыми и останутся, а за детей надо побороться.

И закончу об интернете.

Это величайшее изобретение человека, открывающее исключительные возможности по поиску и обработке информации о том, о чём ты думаешь. По своей идее интернет должен помочь человеку думать самостоятельно. Самостоятельно!

Но интернет превращён, во-первых, в дебилизатор – в способ перекрыть человеку каналы информации о жизненно важных проблемах и о самостоятельных способах их решения путём загрузки мыслительных способностей человека бесполезной для жизни информацией. Такой человек становится беспомощных рабом тех, кого он признаёт за авторитеты или кого боится, а процесс собственного мышления подменяет получением даже не всегда лживой, а просто крайне примитивной информации, и общением с крайне примитивными людьми.

Во-вторых, интернет разъединяет людей, разбрасывает их по норам квартир. Ведь сейчас масса женщин остаётся без пары только потому, что им негде с этой своей парой встретиться.

Ещё раз!

Человек отличается от животного прежде всего умом (развитие ума привело и к возникновению морали). Человечество – это ум! Сегодня интернет убивает ум и этим убивает человечество. От человечества требуется ум максимального числа людей, а не только каких-то «яйцеголовых», наличие ума у которых всегда будет под вопросом.

И вот тут проблема. Если в деле воспитания детей можно применять силу (поскольку дети - это ещё не люди) для получения тех знаний, которые родители требуют получить, то сила в интернете недопустима. Если кому-то разрешить что-то в интернете запрещать, то в запретители тут же набьются подлецы и идиоты, как мы это и видим сегодня в виде 450 трусливых и тупых кретинов Думы, способных только запрещать. Как и в любой сфере информации, в интернете должна быть полная свобода, а на людей, прожигающих свою жизнь в играх и пустой болтовне, необходимо давить только морально, но всеми способами.

Известно выражение Парацельса, в вольном переводе звучащее, что «всё есть яд и всё лекарство и только доза превращает одно в другое». В интернете доза развлечений превысила предел, после которого развлечения стали ядом.

Ядом для всего человечества.

***

И закончу принципиальным вопросом – когда началось оглупление человечество? Или поставив вопрос более точно - что человечеству для собственного оглупления потребовалось?

Оглупление началось, когда была внедрена античеловеческая мысль, что не имеющая практической ценности болтовня может быть полезна человечеству. Началось, скорее всего, с болтовни попов и шаманов, хотя, с точки зрения общественной морали, религиозная болтовня, хотя и не имеет в своей сути никакого полезного содержания, возможно, самая полезная болтовня. Повторю, для сохранения морали общества.

Затем эта болтовня перешла в болтовню для показа своей мудрости и ума, ставшая развлечением бездельников. Это и болтовня «теоретиков», и философов, и писателей литературной банальщины. Дальше пошла болтовня чисто развлекательная, а потом болтовня журналиста о том, что не имеет никакого значения для слушателя и не понятна самому журналисту.

Это уже болтовня для убийства времени собственной жизни.

Сегодня все эти виды болтовни дают возможность болтунам, которых развелось «несть числа», зарабатывать порою хорошие деньги, но сама мысль, что эта болтовня нужна человечеству, - убийственна для человечества. А интернет просто довёл эту болтовню до степени идиотизма и заполнил болтовнёй весь мир, оглупляя всё человечество.

Поэтому если мы взглянем на проблему глубже, то причина, как ни странно, в прогрессе – прогресс обеспечил слишком много добавочного продукта, на который живут эти бесполезные для жизни болтуны. И человечество соглашается их кормить.