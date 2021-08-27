Афган в огне

По меньшей мере 72 человека погибли в результате нескольких взрывов в Кабуле, передаёт телеканал Al Arabiya со ссылкой на американских и афганских чиновников, ранения получили не менее 158 человек. Всего к настоящему моменту, по поступающей информации, в афганской столице произошло шесть взрывов.

Афганистан стал ньюсмейкером номер один в мире. Не сам по себе, разумеется, а в связи с тем, что США терпят там сокрушительное поражение в самой долгой войне в своей истории.

Афганистан стал страной, в которой потерпели поражение целых три мировых сверхдержаы: Великобритания, СССР, США. Первые две пережили распад и потеряли мировой статус. Все ждут, естественно, чем это закончится для Америки.

В принципе, как и СССР, США могли стоять в Афгане сколь угодно долго. Потери, боевые и небоевые, существенно уступали числу жертв автомобильного движения, Прямые военные расходы сводились, по сути, к утилизации устаревающей техники и боеприпасов.

Но СССР вышел из Афгана - и получил войну почти по всей Средней Азии и Кавказу. Что получат США - увидим.

При этом Союз выводил войска куда более упорядоченно. Мне довелось быть знакомым с офицером военной разведки, который вел переговоры с Ахмад-Шахом Масудом о беспрепятственном выводе войск наземным способом. Это было непросто, но догово был заключен и соблюдался.

Катастрофы после вывода войск не произошло - режим доктора Наджибуллы вполне уверенно держался еще больше 2 лет, пока в результате предательства советского руководства афганское правительство не перестало получать не только боеприпасы, но даже ГСМ. Техника встала, моджахеды вошли в Кабул и устроили резню.

Американцы стали терять Афганистан еще находясь в Кабуле. Мы все это видели. Можно ждать, что последствия не заставят себя ждать.

Что можно прогнозировать?

Видимо, Запад уйдет с Востока, во всяком случае ближнего. Ирак и Сирия будут им потеряны. Вполне вероятно, и Ливия.

Турция, благодаря политике Эрдогана и тупости Евросоюза, станет куда менее европейской. То же касается и других прозападных режимов - Иордании и Пакистана, который окончательно перейдет под контроль Китая.

Вообще Китай как мощный игрок на этом направлении - это очевидное будущее.

А вот судьба Израиля, в следствие снижения интереса США и Запада в целом к региону, видится очень непростой. Может быть, в средненсрочной перспективе это государство даже исчезнет или превратится в некое подобие Ливана.

Ну и, конечно, колоссальные проблемы для РФ. Средняя Азия становится регионом хронической нестабильности, местные режимы слабы и непопулярны, экспансия исламистов - дело ближайшего времени. Слова и обещания здесь ничего не стоят - это показали, в том числе, и нынешние афганские взрывы.

А.Б.