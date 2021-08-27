Поклонскую отправляют послом

Кандидатуру зампреда думского комитета по международным делам Натальи Поклонской рассматривают на должность российского посла в Кабо-Верде. Поклонская ранее заявила, что отказалась от участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» из-за планов сменить место работы.

Ну, в принципе, за 19 лет пройти от выпускницы евпаторийского филиала Харьковской школы милиции и помощника прокурора в заштатном районе Крыма до посла России – это карьера завидная. Тем более послом в страну с хорошим климатом и весьма спокойную.

С другой стороны – население Островов зеленого мыса (так оно прежде называлось) примерно как в Севастополе, пейзаж главным образом лунный, но близко к экватору и море хорошее.

Для пенсионера – просто райское назначение. Для политика, находящегося на подъеме – очевидная ссылка. Но ссылка почетная. Как отправка послом на Мальту члена Президиума Верховного совета СССР Матвиенко в переломном 1991 году.

Найдется ли для Поклонской свой Примаков, чтобы вытащить обратно в высокую политику?

Ну а логика Кремля тут совсем малопонятна – на фоне падения рейтинга ЕР удалять реально известного и по-своему популярного политика?

Реально берегут на будущее?