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Московский листок

Когда работающие люди перестанут считать копейки?

Опубликовано 27.08.2021 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Когда работающие люди перестанут считать копейки?

России следует отказаться от минимального размера оплаты труда, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

"Надо отвязаться от минимальной оплаты труда. Мы уже привыкли за 30 лет: минимальный размер оплаты труда, минимальные зарплаты. Надо уходить от этого. Такого нет нигде", — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что оплата труда при любых обстоятельствах должна быть на уровне или выше прожиточного минимума. И ориентироваться целесообразно именно на этот показатель, считает депутат.

Вообще-то нигде в цивилизованном мире нет и такого, чтоб человек имел работу – и зарабатывал только на прожиточный минимум. То есть на прокорм, на удовлетворение самых необходимых потребностей, и больше ничего.

Работающий человек должен быть обеспеченным, неважно, работает он профессором экономики или дворником. А вот как обеспечить работающим людям доход выше среднего – это забота правительства и парламента. Там зарплаты по полмиллиона и выше. А с какого перепугу? Вы обеспечьте всем работающим достойную зарплату, тогда и начисляйте себе бонусы.

Разве это нормально, когда у депутата зарплата в 10 раз выше средней?

А.Б.



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