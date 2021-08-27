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Московский листок

КПРФ обвинила мэрию Москвы в подкупе избирателей перед выборами депутатов Госдумы

Опубликовано 27.08.2021 в разделе комментариев 0

путин выборы собянин бюджет
КПРФ обвинила мэрию Москвы в подкупе избирателей перед выборами депутатов Госдумы

Кроме того, коммунисты настаивают, что структуры столичной мэрии мешают им проводить агитацию и встречи с избирателями. Об этом говорится в открытом письме кандидатов в депутаты Госдумы и Мосгордумы от КПРФ мэру Москвы Сергею Собянину. 

Кандидаты от КПРФ приводят в письме несколько примеров, когда полиция в нарушение закона задерживала их во время встреч с избирателями, угрожая возбудить дела о проведении несанкционированных митингов.

Авторы письма также сообщили Собянину, что они «наталкиваются на массовое противодействие со стороны властей, которые действуют через структуру „Жилищника“». В частности, сотрудники управляющих компаний убирают агитационные плакаты КПРФ, «похищают» их газеты из почтовых ящиков, а кандидаты в депутаты от компартии сталкиваются с невозможностью размещения рекламы — московские фирмы просто отказываются с ними сотрудничать.

Отдельно в своем письме коммунисты обращают внимание на то, что акция #ВыбираемВместе, в рамках которой среди участников электронного голосования будут разыграны призы, например, квартиры или машины, нарушает закон и является подкупом избирателей.

 



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