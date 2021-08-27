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Московский листок

На Донбассе находят массовые захоронения убитых украинскими войсками

Опубликовано 27.08.2021 в разделе комментариев 1

война россия
На Донбассе находят массовые захоронения убитых украинскими войсками

Останки не менее 50 жертв конфликта в Донбассе могут находиться в массовом стихийном захоронении на окраине Первомайска самопровозглашенной Луганской народной республики, заявила журналистам в четверг председатель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений в ЛНР Анна Сорока.

В понедельник в Первомайске начались раскопки выявленных в этом районе массовых стихийных захоронений. Ранее в ЛНР и ДНР создали специальные органы по поиску пропавших без вести. Результаты экспертиз с мест захоронений в ЛНР планируют отправлять в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд.

По ее словам, всего с понедельника из захоронения извлекли 30 останков людей, погибших в 2014-2015 годах при массированных обстрелах города украинскими военными.

Хотелось бы напомнить, что войну на Донбассе начал не Игорь Стрелков-Гиркин с несколькими десятками добровольцев – у него для этого не было ресурсов. А тогдашний самопровозглашенный и.о.президента Украины Турчинов, подписавший указ о применении против гражданского населения тяжелой техники, артиллерии и авиации. Именно это перевело гражданский конфликт в полноценную войну с массовыми жертвами.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Воля написал 27.08.2021 12:29
Лживая ремарка из "Клюквы"с ушами Кремля!
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