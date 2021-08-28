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Московский листок

К вопросу о работодателе: собственник - это лишняя, паразитическая функция

Опубликовано 28.08.2021 автором Рафик Кулиев в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
К вопросу о работодателе: собственник - это лишняя, паразитическая функция

Когда говорят о работодателе, то думают, что речь идёт о директоре предприятия, учреждения или учебного заведения. Например, директора школы называют работодателем. Но это не так. Директор школы сам наёмный работник. Это со всей очевидностью показывает государственная школа.

Государство, как собственник школы, нанимает директора школы для управления делами школы: финансовыми, кадровыми, хозяйственными и т.д. Директор государственной школы не может закрыть школу, продать её и т.д. Эти вопросы находятся в исключительном ведении государства – собственника школы, который и выступает в качестве работодателя.

С другой стороны, наряду с государственной школой существуют частные школы. Собственник частной школы может нанять директора школы или сам быть директором собственной школы, т.е. совмещать функции работодателя и директора школы. Но было бы нелепо говорить, что директор школы, который сам является собственником школы, является своим же работодателем. Такой директор школы отличается от наёмного директора школы, лишь тем, что получает зарплату наёмного работника и присваивает прибыль, которую создают нанятые им же работники.

Этот простой пример показывает, что собственник, – это лишняя, паразитическая функция. Это отчётливо обнаруживается, когда в собственности у одного человека находится несколько школ. Один человек не может выполнять работу директора школы (даже дистанционно) сразу в нескольких школах. Как сантехник не может чинить кран сразу в нескольких квартирах, так и собственник школы не может управлять сразу несколькими школами.

Итак, работодатель – не тот, кто управляет предприятием, а тот, кто является собственником предприятия, – капиталист.

Но заре возникновения капитализма (XIII-XV), когда размеры предприятия были карликовые, капиталист был столь же необходим, как и рабочие, которыми он управлял. Экономическая функция капиталиста заключалась действительно в том, чтобы организовать, управлять, контролировать производство. Но так ли обстоит дело ещё и теперь? Продолжает ли он выполнять функцию руководителя предприятия, возросшего до гигантских размеров? Очевидно, нет.

Начиная с середины XIX века, все функции по руководству огромными капиталистическими предприятиями выполняют служащие. В действительности капиталисты, собственники этих огромных предприятий, не выполняют никакого другого дела, кроме присвоения прибыли. Социальная функция капиталиста перешла здесь в руки служащих, получающих заработную плату; а капиталист продолжает класть в карман в виде прибыли вознаграждение за эти функции, хотя он перестал их выполнять.

Но если огромные размеры предприятий заставили капиталиста «уйти в отставку» от руководства ими, то у него осталась еще одна функция. И функция эта состоит в том, чтобы спекулировать акциями на бирже. Он спекулирует с сознательной целью присвоить деньги, делая вид, что зарабатывает их.

Собственник предприятия – капиталист, – капиталист, которого по не недомыслию называют работодателем, ибо, на самом деле, он разрешает наёмным служащим и рабочим работать, следовательно, жить, лишь постольку, поскольку они определённое количество времени даром работают на него, – уже давно стал паразитом на теле общества.

При таком положении дел, когда ничтожная кучка не работающих собственников средств производства нагло эксплуатирует огромное трудящиеся большинство, огромному трудящемуся большинству ничего не остаётся, кроме как ликвидировать частную и установить общественную собственность на средства производства. Всякий вздор о «крепком и ответственном хозяине», который распространяют нанятые капиталистами писаки, превращается в издевательство над здравым смыслом, когда обнаруживается, что этот «ответственный и крепкий хозяин» не то что не работает, но даже толком не знает, где находится его хозяйство и что оно выпускает?

Если само развитие общественного производства делает невозможным то, чего капиталист сделать не может – руководить общественным производством, то рабочие, наемные служащие, с успехом могут и делают это. Это доказали рабочие и служащие СССР. Рабочий класс СССР доказал, что может обойтись без капиталистов – собственников средств производства. Могут ли капиталисты обойтись без рабочего класса? Нет, не могут. И каждого, кто пытается доказать обратное, надо разоблачать простыми вопросами:

1) На кой чёрт нужен капиталист, если всю работу выполняют наёмные работники?

2) На каком основании земля, это необходимое для всякой жизни условие, продаётся? Зачем нужны отдельному человеку десятки и сотни гектаров земли, если он не может их единолично использовать?

3) На каком основании крупные средства производства находятся в частной собственности, если они могут быть созданы исключительно усилиями всего общества? Зачем нужны отдельному человеку крупные средства производства, если он не может их единолично привести в движение?

4) Почему в СССР цены постоянно снижались, между тем как в РФ они постоянно растут?

5) Почему в СССР не было безработицы, между тем как в РФ безработица стала бичом общества?

И так далее.



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