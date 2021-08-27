Суд скорый и... как получится

Всеми забытая на фоне событий, связанных с выборами в Государственную Думу, идёт кампания по выборам нового состава Совета депутатов Щукино. И во многом муниципальные выборы 2022 года будут идти по тем лекалам, которые сейчас апробируются в Щукино.

Нет, там никого не снимают за принадлежность к экстремистской организации имени известно кого, но и никого не регистрируют по подписям, окромя кандидатов, нужных властям, например, для подачи исков о снятии неугодных кандидатов.

Московское "Яблоко" наскребло на 15 вакантных депутатских мест аж 9 кандидатов, из которых 2-х человек уже сняли после первоначальной регистрации.

Кампанию "Яблочники" ведут далеко не все.

Команда КПРФ пока вся в "седле", ее возглавляет действующий глава муниципального округа Щукино Андрей Гребенник.

В понедельник, 30 августа, постараемся сломать шаблон и добиться регистрации кандидатом Анатолия Баранова, известного журналиста, главного редактора ФОРУМа.мск.

На заседание не приглашаю, оно начнется в 9.00 в маленьком и неприспособленном зале, но ваша поддержка будет очень нужна.

P.S. Анатолий Баранов - это единственный кандидат, оспаривающий отказ в регистрации. Остальные покорно сложили лапки...