Префектура обратилась в защиту жильцов

26 августа жильцы домов 7 и 9 по Аминьевскому шоссе собрались у префектуры Западного административного округа Москвы. Поддержать возмущенных жильцов пришли московские коммунисты (ОКП-Рабочий компас, РМП-Москва, РКРП). Подъехал кандидат в депутаты от партии Родина - Алексей Соболев.

Зачем люди собрались в префектуре? Они очень хотели узнать, почему их продали вместе с домами, как крепостных. По какому праву частники захватили дома, которые по закону о приватизации жилищного фонда должны принадлежать городу. По какому праву новые хозяева дома не дают им никаких документов.

(Отметим, что из префектуры ЗАО уже приходил ответ за подписью зам префекта Куцего, что трудности с выдачей документов были временными, а сейчас будут выдавать. Так вот всё равно не выдают) .

Почему не выдают платежки (неуплата за жильё - повод для выселения через суд). По какому праву самообъявленные собственники выставили пост охраны, периодически пытающийся не пускать в дом детей жильцов. По какому праву собственник пытается при помощи «ремонта» сделать дом непригодным для жилья. Причём, если дому номер 9 «ремонтников» удавалось вовремя спровадить, то в доме номер 7 (менее населённом) ремонтники уже наделали дырок в несущей (!) стене.

Подчеркиваю, значительная часть жильцов - бывшие строители, что такое несущая стена и к каким последствиям могут привести дырки в несущей стене они знают.

Более того - 14 августа 2021 г. визит ремонтников странно совпал по времени с пожаром (тушили всем домом).

И вот люди на проходной в префектуре. Охранники грудью встают на пути, не пуская их вовнутрь. Людям говорят, что неприёмный день, чтоб они вышли или вызовут полицию. Люди говорят, что им нужен немедленный приём ( ввиду сложившейся ситуации), и что ждать они не могут.

Приехала вызванная полиция и диалог продолжился уже с её участием. В итоге делегацию людей всё-таки пригласили. Их приняли два заместителя префекта и глава управы. Жителям было обещано, что префектура и управа немедленно обратятся по поводу сложившейся ситуации в прокуратуру и жилищную инспекцию.

Утром 27 августа людям пришлось снова гонять «ремонтников». Охрана дома 7 (поставленная Пионер Финансом) устроила провокацию - заявила, что жильцы украли у «ремонтников» инструменты. Была вызвана полиция. К моменту приезда полиции инструменты нашлись. Видимо, кто то наверху понял, что подобная подстава вызовет лишком сильный скандал и он не нужен. Полиция проверила у строителей документы и приказала им прекратить работы.

Напоминаем, что по ст. 18 закона «О приватизации Жилищного фонда», Указу президента РФ от 10 января 1993 года N 8, бывшие общежития должны передаваться в муниципальный жилой фонд, а на их жильцов (по ст. 7 закона «О введении в действие Жилищного кодекса») должны распространяться права на заключение договора социального найма и приватизацию.

Однако у нас капитализм, а значит законы, защищающие права граждан, периодически нарушаются в пользу владельцев крупной собственности. Дома по Аминьевскому шоссе 7 и 9, как и многие другие, были незаконно захвачены «Моспромстроем», потом проданы «Пионер Финансу». Понятно, что те, кто оккупировал жилые дома делает это совсем не для того, чтобы обеспечить жильцам повышенный уровень удобств.