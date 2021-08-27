Обзор новостей: В Афганистане больше не будет музыки

Если бы ГКЧП победил, что бы было дальше?: Варианты ответов: СССР и социализм сохранились бы, и сейчас на месте Китая были мы СССР сохранился бы, но страна бы все равно перешла к капитализму СССР все равно бы распался, но социализм кое где сохранился СССР и социализм были обречены и при власти ГКЧП ГКЧП не мог победить в принципе Результаты