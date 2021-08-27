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Московский листок

Обзор новостей: В Афганистане больше не будет музыки

Опубликовано 27.08.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

1 Афганистан снова определяет мировую политику

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2 Поклонскую отправляют послом

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3 России следует отказаться от минимального размера оплаты труда

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4 Для «путинской десятки» готовят инвестиционный портфель

 

5 КПРФ обвинила мэрию Москвы в подкупе избирателей перед выборами депутатов Госдумы

https://forum-msk.org/material/news/1...

6 Четвертые сутки бастуют рабочие

7 Останки не менее 50 жертв конфликта в Донбассе могут находиться в массовом стихийном захоронении

 

8 В Афганистане больше не будет музыки

 

9 В Германии перед выборами неизвестные развесили плакаты с картой довоенной Германии

 

10 Голый и счастливый



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