Обзор новостей: В Афганистане больше не будет музыки

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Афганистан снова определяет мировую политику
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Поклонскую отправляют послом
https://forum-msk.org/material/news/1...
3 России следует отказаться от минимального размера оплаты труда
https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Для «путинской десятки» готовят инвестиционный портфель
5 КПРФ обвинила мэрию Москвы в подкупе избирателей перед выборами депутатов Госдумы
https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Четвертые сутки бастуют рабочие
7 Останки не менее 50 жертв конфликта в Донбассе могут находиться в массовом стихийном захоронении
8 В Афганистане больше не будет музыки
9 В Германии перед выборами неизвестные развесили плакаты с картой довоенной Германии
10 Голый и счастливый
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