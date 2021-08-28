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Московский листок

Кто торгует нашей жизнью

Опубликовано 28.08.2021 в разделе комментариев 2

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Кто торгует нашей жизнью

Смертность в России в июле 2021 года выросла на 18,6% по отношению к аналогичному периоду 2020 года, что связано с существенным подъемном заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Вице-премьер Голикова отметила, что прирост смертности приходится на повышенную смертность от COVID-19.

По состоянию на 27 августа численность граждан, получивших вакцинацию первым компонентом, составила более 44 миллионов человек, полностью вакцинировались более 37 миллионов россиян.

***

Знаете, если бы я был товарищем Сталиным, то обратил бы внимание, что у всякой катастрофы есть имя, фамилия и должность.

Эпидемия Ковид-19 в России - это как раз катастрофа. 

Полтора года развитая страна с давней медицинской школой инфекционных болезней не может справиться с эпидемией! Более того, складывается впечатление, что чем дольше идет борьба с этой инфекцией, тем хуже!

Сами смотрите - в июле прошлого года смертность держится на уровне 150-170 человек в сутки, а в июле нынешнего - 750-800 (и сейчас держится на этом уровне). Выходит, лечить коронавирусную инфекцию стали хуже, чем год назад?

В июле прошлого года заболеваемость держалась в районе 6500 в сутки. В июле нынешнего - около 24 000 в сутки. Получается, карантинные меры вкупе с массовыми прививками дали увеличение заболеваемости в 4 раза?

Не кажется ли вам, что вместо раздачи орденов пора уже заводить уголовные дела?

Отдельно по прививкам: 44 миллиона привитых через год после разработки первой в мире вакцины от ковида в стране с населением в 145 миллионов - это приемлемый показатель?

А ведь аз многогрешный говорил и писал больше года назад, что проблема будет не в разработке вакцин - их уже разработано несколько, а в их серийном производстве!

Где вакцины для народа?

А ведь еще пытаются продавать их на внешних рынках! Нашей с вами жизнью торгуют. Так?

Еще и надрачивают ковид-диссидентов, чтобы уменьшить внутренний спрос. Мол, не вакцин не хватает, а народишко дикий и глупый...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Да уж
Повторять бесполезно! написал 28.08.2021 02:58
О каких вообще "вакцинах" идет речь?
О скороспелом шмурдяке?
Пора прекращать уже этот "плач Ярославны" с выдуманной пандемией!
Нужно выходить из мошеннической ВОЗ,как это сделал в свое время т.Сталин и возрождать собственную медицину,угробленную оптимизаторами.
Статистика западных стран показывает,что чем больше уколовшихся,тем больше рецидив повторных заболеваний
А вот заводить уголовные дела действительно нужно,тут с Вами А.Ю.не поспоришь.
И народ даже знает против кого!
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От ОРВИ никогда не помогали прививки, надо переболеть самому.
Кривоногих-Кабаев должен сидеть в тюрьме ! написал 28.08.2021 02:44
Среди моих знакомых людишек никто не болел Ковидом, но зато двое довольно молодых, здоровых людей умерли после привики Спутником-Победа. Один парень был спортсмен-36 лет, известный на районе тренер.
То бишь, российские прививки это голимое фуфло как и вся медицина и медики с медичками!!
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