Кто торгует нашей жизнью

Смертность в России в июле 2021 года выросла на 18,6% по отношению к аналогичному периоду 2020 года, что связано с существенным подъемном заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Вице-премьер Голикова отметила, что прирост смертности приходится на повышенную смертность от COVID-19.
По состоянию на 27 августа численность граждан, получивших вакцинацию первым компонентом, составила более 44 миллионов человек, полностью вакцинировались более 37 миллионов россиян.
***
Знаете, если бы я был товарищем Сталиным, то обратил бы внимание, что у всякой катастрофы есть имя, фамилия и должность.
Эпидемия Ковид-19 в России - это как раз катастрофа.
Полтора года развитая страна с давней медицинской школой инфекционных болезней не может справиться с эпидемией! Более того, складывается впечатление, что чем дольше идет борьба с этой инфекцией, тем хуже!
Сами смотрите - в июле прошлого года смертность держится на уровне 150-170 человек в сутки, а в июле нынешнего - 750-800 (и сейчас держится на этом уровне). Выходит, лечить коронавирусную инфекцию стали хуже, чем год назад?
В июле прошлого года заболеваемость держалась в районе 6500 в сутки. В июле нынешнего - около 24 000 в сутки. Получается, карантинные меры вкупе с массовыми прививками дали увеличение заболеваемости в 4 раза?
Не кажется ли вам, что вместо раздачи орденов пора уже заводить уголовные дела?
Отдельно по прививкам: 44 миллиона привитых через год после разработки первой в мире вакцины от ковида в стране с населением в 145 миллионов - это приемлемый показатель?
А ведь аз многогрешный говорил и писал больше года назад, что проблема будет не в разработке вакцин - их уже разработано несколько, а в их серийном производстве!
Где вакцины для народа?
А ведь еще пытаются продавать их на внешних рынках! Нашей с вами жизнью торгуют. Так?
Еще и надрачивают ковид-диссидентов, чтобы уменьшить внутренний спрос. Мол, не вакцин не хватает, а народишко дикий и глупый...
А.Б.
|
|
Повторять бесполезно! написал 28.08.2021 02:58
О скороспелом шмурдяке?
Пора прекращать уже этот "плач Ярославны" с выдуманной пандемией!
Нужно выходить из мошеннической ВОЗ,как это сделал в свое время т.Сталин и возрождать собственную медицину,угробленную оптимизаторами.
Статистика западных стран показывает,что чем больше уколовшихся,тем больше рецидив повторных заболеваний
А вот заводить уголовные дела действительно нужно,тут с Вами А.Ю.не поспоришь.
И народ даже знает против кого!
Кривоногих-Кабаев должен сидеть в тюрьме ! написал 28.08.2021 02:44
То бишь, российские прививки это голимое фуфло как и вся медицина и медики с медичками!!