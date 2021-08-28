Екатерина Енгалычева: Продающимся посвящается

Продающимся посвящается...

При чем на всех уровнях, а не только среди чиновников, сенаторов, депутататов.

Ведь продаются:

- и журналисты, которые идут дерьмо снимать про Енгалычеву, Бондаренко, Грудинина и других народных кандидатов, депутатов от КПРФ;

- и учителя, соглашающиеся на уголовное преступление - фальсификацию выборов вбросом бюллетеней;

- и бюджетники, соглашающиеся за копейку проголосовать за партию власти.

Все они совсем не понимают, что они своих же детей обрекают из-за их сегодняшней продажности за грош?

С нетерпением жду заказуху против меня от продажных журналистов. Я очень люблю почитать фантазийные бредни о себе.

А за страну обидно.

Просирается она всеми...

Может, всё-таки проснемся 19 сентября?

И начнем решать сами?

И в наблюдатели контролировать честный результат?