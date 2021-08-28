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Московский листок

Екатерина Енгалычева: Продающимся посвящается

Опубликовано 28.08.2021 в разделе комментариев 1

Продающимся посвящается...

При чем на всех уровнях, а не только среди чиновников, сенаторов, депутататов. 

Ведь продаются:

- и журналисты, которые идут дерьмо снимать про Енгалычеву, Бондаренко, Грудинина и других народных кандидатов, депутатов от КПРФ;

- и учителя, соглашающиеся на уголовное преступление - фальсификацию выборов вбросом бюллетеней;

- и бюджетники, соглашающиеся за копейку проголосовать за партию власти. 

Все они совсем не понимают, что они своих же детей обрекают из-за их сегодняшней продажности за грош? 

С нетерпением жду заказуху против меня от продажных журналистов. Я очень люблю почитать фантазийные бредни о себе. 

А за страну обидно.

Просирается она всеми... 

Может, всё-таки проснемся 19 сентября?

И начнем решать сами?

И в наблюдатели контролировать честный результат?



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Желаю всего самого написал 28.08.2021 08:23
Именно, и сто раз прав Владим Владимыч установив памятник в виде огромной кучи ..... на Болотной, это мы русские. Спасибо за правду великий Путин, мы не в обиде, только бы кормили и в напряжении держали всю Планету!
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