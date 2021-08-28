Екатерина Енгалычева: Продающимся посвящается

Продающимся посвящается...
При чем на всех уровнях, а не только среди чиновников, сенаторов, депутататов.
Ведь продаются:
- и журналисты, которые идут дерьмо снимать про Енгалычеву, Бондаренко, Грудинина и других народных кандидатов, депутатов от КПРФ;
- и учителя, соглашающиеся на уголовное преступление - фальсификацию выборов вбросом бюллетеней;
- и бюджетники, соглашающиеся за копейку проголосовать за партию власти.
Все они совсем не понимают, что они своих же детей обрекают из-за их сегодняшней продажности за грош?
С нетерпением жду заказуху против меня от продажных журналистов. Я очень люблю почитать фантазийные бредни о себе.
А за страну обидно.
Просирается она всеми...
Может, всё-таки проснемся 19 сентября?
И начнем решать сами?
И в наблюдатели контролировать честный результат?
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Желаю всего самого написал 28.08.2021 08:23