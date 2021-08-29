Диктатура закона подтверждает выселение на улицу!

26 августа 2021 г. второй кассационный суд общей юрисдикции подтвердил уже исполненное решение судов первой и апелляционной инстанций о выселении на улицу работницы оборонного авиационного завода Салют Натальи Тугаевой.

По мнению прокурора — в 2006 году дом был передан городу, а значит предприятие не имело права вселять её в 2008 г. То, что передача дома городу происходила в 11-12 годах суд и прокурора не волновало. То, что департамент городского имущества ранее признавал за Тугаевой жилищные права и даже давал смотровые талоны – тоже не особо волновало. Сказано выселить – значит выселить. Такая вот диктатура закона над человеком.

Как мы уже писали, дирекция «Салюта» собирала будущих жильцов 9-го дома по 9-й улице Соколиной Горы по всей стране. Тогда они были очень нужны для производства. А потом эти люди стали просто отягощением нужной городским чиновникам жилплощади. От них требовали убираться вон, им отключали свет и воду. После целой серии акций протеста (включивших разведение костра перед управой, участие в двухнедельном лагере перед мэрией) большая часть авиастроителей (30 семей) была расселена из общежития в квартиры. Однако пять семей как-то пролетело.

Почему? Автор материала не знает. Он предполагает, что чиновники решили – раз уж мы не сумели украсть жильё у всех - украдем у нескольких. В любом случае, последним жильцам сначала предлагали смотровые талоны на жильё, явно негодное для проживания, ну а потом про них просто забыли. Теперь же чиновники начали уверять, что их права на жильё, имевшие место в 2012-14 годах, нынче куда-то делись. Суд поддержал святую забывчивость чиновников. Приставы зачистили дом.