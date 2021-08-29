Национализация в России: возможна ли, нужна ли?

Национализация промышленности стоит в программе левых партий, насколько она возможна и актуальна в современной России?

После Октябрьской революции 1917 г. декрет «О национализации крупнейших предприятий» был принят 28 июня 1918 года, а уже в декабре 1918 г. съезд Советов народного хозяйства сделал вывод, что «национализация промышленности является в основном завершенной» (История социалистической экономики СССР, в 7 томах, изд. 1976 г., т. 1, с.132-133).

Столь стремительная национализация оказалась возможна, потому что в царской России за короткое время индустриального подъема конца 19 в. возникли крупные заводы и фабрики, где право собственности отделено от управления предприятиями. Это управление осуществлялось работниками наемного труда – интеллигенцией: инженерами, бухгалтерами, финансовыми менеджерами, которые взяли на себя бремя руководства предприятиями по распоряжению Советского правительства.

В современном мире частные предприятия фактически превратились в общественную собственность: отчитываются перед налоговой службой в своей хозяйственной деятельности, подчиняются государственным законам, уплачивают налоги, а управляются наемными служащими. В этих условиях национализация частного капитала для государства стала простой операцией.

Но главное заключается в том, что частная собственность не является причиной человеческих страданий при капитализме. История СССР показала: замена частной собственности на государственную не дает нации благосостояние и вносит такие диспропорции в экономику, которые сокращают срок существования общественной формации. Главное зло экономике СССР принес наемный характер труда, а не отсутствующая частная собственность.

Наемный труд создает возможность перехода с работы на работу в поиске лучших условий и более высокой зарплаты, а директора предприятий видят необходимость повышать эту зарплату, чтобы удержать рабочих от увольнения для сохранения трудового коллектива, что привело к росту среднемесячной заработной платы с 1940 по 1987 гг. приблизительно с 30 руб. до 200 руб., более чем в 6 раз (Труд в СССР, статистический сборник, М. 1988, с. 144).

Кроме прямого повышения зарплат, главную роль в разрушении страны сыграли замаскированные способы. В погоне за заработками промышленные предприятия сокращали ассортимент товаров народного потребления (ТНП), оставляя только выгодные в производстве изделия. Это привело к острой нехватке ТНП, что заставило правительство М. Горбачева разрешить частную собственность в виде кооперативов со свободным ценообразованием. Разрешение частной собственности и свободных цен, вопреки советским принципам построения самого государства, стало началом конца СССР.

Итак, история экономики СССР показывает: не частная собственность, а труд за заработную плату, наемный труд, является главной причиной, воспрепятствовавшей построению коммунизма в СССР. Именно наемный труд ускорил крушение централизованной советской экономики.

Беда в том, что урок не усвоен российскими коммунистами и либералами, которые составляют элиту советской и современной интеллигенции. Причина этого в том, что интеллигенция возникла и существует в условиях наемного труда, и в нем она не видит недостатков. Такой взгляд определяет мелкобуржуазность интеллигенции: форму наемного труда она рассматривает как единственно возможную.

Отсюда надо сделать вывод. Для решения экономических проблем России сегодня не требуется национализация и даже наемный труд сохранится на какое- то время, надо только ввести неизменные и близкие оклады для наемных работников всех форм собственности.