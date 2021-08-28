Обзор новостей: Не только наши правители скупердяи

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Наш опрос
2 Не все пенсионеры получат по 10 тысяч
3 Не только наши правители скупердяи
4 Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в 95 километрах западнее Перми
5 Китай вскоре превзойдет Россию по уровню «ядерной угрозы»
6 Собянин назвал "Большую глину" объектом мирового уровня
https://forum-msk.org/material/news/1...
7 В Казахстане объявлен национальный траур
8 Почти 200 афганцев погибли в результате теракта,
9 Исполнилось 100 лет со дня расстрела Николая Гумилева
https://forum-msk.org/material/news/1...
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