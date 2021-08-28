Обзор новостей: Не только наши правители скупердяи Обзор новостей с Анатолием Барановым. 1 Наш опрос 2 Не все пенсионеры получат по 10 тысяч 3 Не только наши правители скупердяи 4 Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в 95 километрах западнее Перми 5 Китай вскоре превзойдет Россию по уровню «ядерной угрозы» 6 Собянин назвал "Большую глину" объектом мирового уровня https://forum-msk.org/material/news/1... 7 В Казахстане объявлен национальный траур 8 Почти 200 афганцев погибли в результате теракта, 9 Исполнилось 100 лет со дня расстрела Николая Гумилева https://forum-msk.org/material/news/1...



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