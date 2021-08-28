Китай вскоре превзойдет Россию по уровню ядерной угрозы для Соединенных Штатов, считает генерал-лейтенант ВВС США, заместитель командующего Стратегическими силами Томас Буссьер.

По мнению генерала, это произойдет в ближайшие несколько лет.

Буссьер добавил, что у Вашингтона нет механизма ведения диалога с Китаем по этому вопросу, чтобы «устранить недопонимание или путаницу», если они возникнут.

26 июля Федерация американских ученых представила доклад, авторы которого заявили, что в Китае есть около 350 действующих ядерных боеголовок. В отчете говорится, что Пекин строит крупную базу для пуска межконтинентальных баллистических ракет недалеко от города Хами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Эксперты полагают, что там планируется возвести 110 пусковых шахт.

Китай называет своей ядерный арсенал «ничтожным» по сравнению с оружием, которое есть у Соединенных Штатов и России, отмечает Reuters. Пекин ранее призывал Вашингтон сократить свои ядерные вооружения до уровня Китая — власти КНР заявляли, что только в этом случае готовы присоединиться к ядерным переговорам США и России.

Вообще аналитики меня порой поражают.

Китай много лет ведет космические исследования, явно пытаясь технологически догнать и по возможности обогнать лидеров космической гонки. Зачем он это делает? Из любви к астрофизике?

Китай строит атомные подводные ракетоносцы, а по числу авианосцев уступает сегодня только США, правда, значительно.

Китай развивает боевую авиацию пятого поколения, в том числе дальнюю авиацию.

Китай создает свою СПРН. То есть приобретает так называемую «ядерную триаду» (РВСН, МСЯС, ДА и СПРН), которая на сегодня есть только у США и РФ.

А в США аналитики только что это заметили?