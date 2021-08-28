Китай вскоре превзойдет Россию по уровню ядерной угрозы для Соединенных Штатов, считает генерал-лейтенант ВВС США, заместитель командующего Стратегическими силами Томас Буссьер.
По мнению генерала, это произойдет в ближайшие несколько лет.
Буссьер добавил, что у Вашингтона нет механизма ведения диалога с Китаем по этому вопросу, чтобы «устранить недопонимание или путаницу», если они возникнут.
26 июля Федерация американских ученых представила доклад, авторы которого заявили, что в Китае есть около 350 действующих ядерных боеголовок. В отчете говорится, что Пекин строит крупную базу для пуска межконтинентальных баллистических ракет недалеко от города Хами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Эксперты полагают, что там планируется возвести 110 пусковых шахт.
Китай называет своей ядерный арсенал «ничтожным» по сравнению с оружием, которое есть у Соединенных Штатов и России, отмечает Reuters. Пекин ранее призывал Вашингтон сократить свои ядерные вооружения до уровня Китая — власти КНР заявляли, что только в этом случае готовы присоединиться к ядерным переговорам США и России.
Вообще аналитики меня порой поражают.
Китай много лет ведет космические исследования, явно пытаясь технологически догнать и по возможности обогнать лидеров космической гонки. Зачем он это делает? Из любви к астрофизике?
Китай строит атомные подводные ракетоносцы, а по числу авианосцев уступает сегодня только США, правда, значительно.
Китай развивает боевую авиацию пятого поколения, в том числе дальнюю авиацию.
Китай создает свою СПРН. То есть приобретает так называемую «ядерную триаду» (РВСН, МСЯС, ДА и СПРН), которая на сегодня есть только у США и РФ.
А в США аналитики только что это заметили?
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