Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Китай вскоре превзойдет Россию по уровню ядерной угрозы

Опубликовано 28.08.2021 в разделе комментариев 0

сша война китай рф
Китай вскоре превзойдет Россию по уровню ядерной угрозы

Китай вскоре превзойдет Россию по уровню ядерной угрозы для Соединенных Штатов, считает генерал-лейтенант ВВС США, заместитель командующего Стратегическими силами Томас Буссьер.

По мнению генерала, это произойдет в ближайшие несколько лет.

Буссьер добавил, что у Вашингтона нет механизма ведения диалога с Китаем по этому вопросу, чтобы «устранить недопонимание или путаницу», если они возникнут.

26 июля Федерация американских ученых представила доклад, авторы которого заявили, что в Китае есть около 350 действующих ядерных боеголовок. В отчете говорится, что Пекин строит крупную базу для пуска межконтинентальных баллистических ракет недалеко от города Хами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Эксперты полагают, что там планируется возвести 110 пусковых шахт.

Китай называет своей ядерный арсенал «ничтожным» по сравнению с оружием, которое есть у Соединенных Штатов и России, отмечает Reuters. Пекин ранее призывал Вашингтон сократить свои ядерные вооружения до уровня Китая — власти КНР заявляли, что только в этом случае готовы присоединиться к ядерным переговорам США и России.

Вообще аналитики меня порой поражают.

Китай много лет ведет космические исследования, явно пытаясь технологически догнать и по возможности обогнать лидеров космической гонки. Зачем он это делает? Из любви к астрофизике?

Китай строит атомные подводные ракетоносцы, а по числу авианосцев уступает сегодня только США, правда, значительно.

Китай развивает боевую авиацию пятого поколения, в том числе дальнюю авиацию.

Китай создает свою СПРН. То есть приобретает так называемую «ядерную триаду» (РВСН, МСЯС, ДА и СПРН), которая на сегодня есть только у США и РФ.

А в США аналитики только что это заметили?



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Изменились ли ваши планы по голосованию в сентябре?:
Результаты
Интернет-ТВ
Обзор новостей: Не только наши правители скупердяи
Обзор новостей: Не только наши правители скупердяи
28.08.2021
Екатерина Енгалычева: Продающимся посвящается
Екатерина Енгалычева: Продающимся посвящается
28.08.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Китай вскоре превзойдет Россию по уровню ядерной угрозы (0)
Обзор новостей: Не только наши правители скупердяи (0)
Екатерина Енгалычева: Продающимся посвящается (6)
Префектура обратилась в защиту жильцов (2)
Кто торгует нашей жизнью (35)
Собянин назвал "Большую глину" объектом мирового уровня (12)
К вопросу о работодателе: собственник - это лишняя, паразитическая функция (25)
К 100-летию расстрела Николая Гумилёва (6)
Обзор новостей: В Афганистане больше не будет музыки (2)
Суд скорый и... как получится (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Теперь, когда всё уже позади, об этом можно написать
Дарья Митина Дарья Митина: Плакатное
Дарья Митина Дарья Митина: Вот они где!:)
Дарья Митина Дарья Митина: Рассказываем с Саидом "Звезде" о том, что будет, на следующее утро после переворота
Дарья Митина Дарья Митина: Встречи с избирателями в Кунцево
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss