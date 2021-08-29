Линдеманну не дали выступить в Твери

Руководитель холдинга "Афанасий" Максим Ларин сообщил во "ВКонтакте" об отмене фестиваля в Твери, где должен был выступить лидер группы "Раммштайн" Тилль Линдеманн.

Мероприятие было запланировано на 29 августа. В субботу утром к немецкому музыканту пришли представители Роспотребнадзора, чтобы проинформировать его о необходимости соблюдать ограничения при проведении фестиваля.

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Вот же подловатая какая позиция.

Вы не хотите впускать Линдеманна? Ну так задержите на границе, прицепитесь к чем-нибудь.

Но нет! Впустили, дали организовать фестиваль - и технично убрали со сцены.

Ни разу не поклонник Линдеманна, но что за мелкая гадость?

А.Б.