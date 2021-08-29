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Московский листок

Посольство оказывает содействие только российским гражданам

Опубликовано 29.08.2021 автором в разделе комментариев 0

афганистан таджикистан
Посольство оказывает содействие только российским гражданам

А теперь о том, чем пришлось заниматься последние несколько дней. 

Есть в Афганистане такая женщина - депутат афганского парламента Захра Тохи Забули, она депутат от провинции Забуль. Точнее, была депутатом - формально парламент никто не распускал, но эмирату парламент без надобности, а новые хозяева жизни сейчас со списками в руках ходят по домам и квартирам депутатов и разыскивают их. Подозреваю, что не с целью наградить медалью за заслуги в развитии афганского парламентаризма.

Захра в последние дни пряталась по знакомым, ночевала в других квартирах. 

У Захры сын - гражданин Российской Федерации, живет в Ростове-на-Дону, все её домочадцы - граждане РФ с российскими паспортами. У самой Захры - российский вид на жительство. Она подала в установленном порядке просьбу в российское посольство в Кабуле, чтобы ей разрешили покинуть Кабул вместе с семьей эвакуационным рейсом российской авиакомпании.

И российское посольство..... отказало ей в этом: мол, посольство оказывает содействие только российским гражданам. ВНЖ - это не гражданство, так что оставайся-ка ты, тётка, тут, нефиг шастать. 

Кто не верит - у меня есть копия ответа, если что. 

"Самый лучший российский посол" Жирнов, как раньше выражались, "проявил формальный, бюрократический подход". Но что-то мне подсказывает, что четырех забытых украинцев, захотевших на время стать русскими, на эвакуационный самолет посадили без особых проблем. Попиариться - наше всё. А ещё наше всё - целоваться в дёсны с террористами, захватившими власть, и подрабатывать у них пресс-секретарями, с выражением зачитывая их писанину в прямом эфире на весь мир. Какая же стыдоба! 

Семья Захры Забули, которой фактически было предложено улетать в Россию, оставив мать на растерзание новым хозяевам жизни, обратилась к нам за помощью. Пришлось задействовать сложную цепочку разных сил.

Низкий поклон прежде всего депутату ГД Серёже Шаргунову, которого пришлось разбудить ночью, и главе Россотрудничества Евгению Примакову. Счёт шёл на часы - талибы в один прекрасный момент прекратили доступ в аэропорт афганцев.

Сейчас уже всё позади, Захра Забули улетела через Таджикистан в Россию благодаря вашему гуманизму и ответственному отношению к тому, что вы делаете. И да воздастся каждому по делам его.



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