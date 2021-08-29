Пока у нас идут армейские игры, в США восстановят "убийцу аваианосцев"

Боеспособность Вооруженных сил России выросла вдвое

благодаря внезапным проверкам, Армейским международным играм и поставкам новых вооружений, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Армейские игры и внезапные проверки и плюс к этому в таких масштабах поставки вооружений и военной техники, они увеличили боеспособность Вооруженных сил в два раза за это время. В два раз, это огромный показатель", - сказал Шойгу.

Да, показатель огромный. За новые вооружения не скажу – несколько танков «Армата» и семь или восемь истребителей Су-57, конечно, огромная сила.

А вот об оценках боеспособности по армейским играм и внезапным проверкам – это как-то неожиданно, что ли…

В США захотели воссоздать транспортное средство на базе экраноплана «Лунь»

— «Каспийского монстра» и «убийцы авианосцев» из СССР: Соответствующий заказ на создание экраноплана получило Управление перспективных исследовательских проектов (DAPRA) Пентагона. Об этом пишет журналист Кайл Мизоками (Kyle Mizokami) в статье, опубликованной в журнале Popular Mechanics.

Экраноплан планируют использовать для поддержки «плавучих баз» в море, а также в боевых действиях в море, поисково-спасательных операциях и патрулировании Арктики.

Если мы просто бросили разработку гениального Алексеева (создателя судов на воздушной подушке и экранопланов), то кто-нибудь ее обязательно подберет. И скорее всего это будет вероятный противник…

А.Б.