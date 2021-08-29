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Московский листок

Пока у нас идут армейские игры, в США восстановят "убийцу аваианосцев"

Опубликовано 29.08.2021 в разделе комментариев 3

сша война рф
Пока у нас идут армейские игры, в США восстановят "убийцу аваианосцев"

Боеспособность Вооруженных сил России выросла вдвое

благодаря внезапным проверкам, Армейским международным играм и поставкам новых вооружений, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Армейские игры и внезапные проверки и плюс к этому в таких масштабах поставки вооружений и военной техники, они увеличили боеспособность Вооруженных сил в два раза за это время. В два раз, это огромный показатель", - сказал Шойгу.

Да, показатель огромный. За новые вооружения не скажу – несколько танков «Армата» и семь или восемь истребителей Су-57, конечно, огромная сила.

А вот об оценках боеспособности по армейским играм и внезапным проверкам – это как-то неожиданно, что ли…

 

В США захотели воссоздать транспортное средство на базе экраноплана «Лунь»

— «Каспийского монстра»  и «убийцы авианосцев» из СССР: Соответствующий заказ на создание экраноплана получило Управление перспективных исследовательских проектов (DAPRA) Пентагона. Об этом пишет журналист Кайл Мизоками (Kyle Mizokami) в статье, опубликованной в журнале Popular Mechanics.

Экраноплан планируют использовать для поддержки «плавучих баз» в море, а также в боевых действиях в море, поисково-спасательных операциях и патрулировании Арктики.

Если мы просто бросили разработку гениального Алексеева (создателя судов на воздушной подушке и экранопланов), то кто-нибудь ее обязательно подберет. И скорее всего это будет вероятный противник…

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
"убийцы авианосцев", которые никого не убили, кроме бюджетных средств
бесспорные факты написал 29.08.2021 11:13
Экранопланы - тупиковая ветвь в развитии транспорта.
Р.Алексеев если и гений, то исключительно в сфере освоения бюджетного бабла. Ничего он полезного не изобрел.
Использование экранопланов как спасательных средств - полный бред, потому что они не могут летать в шторм, а 99% спасательных операций именно в шторм и проводятся. Для экранопланов допустимо волнение в 3 балла, иначе пропадает т.н. "экранный эффект", стабильность которого зависит от ровности поверхности. К тому же у них плохая обзорность. Они могут на скорости пролететь мимо нуждающихся в спасении и не заметить их, или даже утопить поднятой волной.
Как носитель крылатых ракет против авианосцев экраноплан тем более не годится. Во-первых, его легко обнаружить и сбить. Он отличная мишень для любого истребителя. Во-вторых, нынешние крылатые ракеты имеют такую скорость и дальность, что не нуждаются ни в каком носителе. Их можно запускать и с берега.
Для патрулирования Арктики экраноплан вообще бесполезен. Ему нужна ровная акватория, которой нет в Арктике, насыщенной ледовыми полями и торосами до 20 метров высоты.
Экраноплан - это летающее дерьмо, и только. Фактически это ухудшенный самолет. Или ухудшенный корабль.
А статья в амерском журнале (который мало кому известен) явный фейк, рассчитанный на быструю и дешевую сенсацию.
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Это истина!
USSR написал 29.08.2021 10:54
Без Советской Власти России не будет!
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зачем
алко50 написал 29.08.2021 10:27
А нынешней России зачем ? Против хозяев идти ?
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