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Московский листок

45 лет и 3 дня надо продержаться до гаражной амнистии

Опубликовано 29.08.2021 в разделе комментариев 0

жкх жилье закон
45 лет и 3 дня надо продержаться до гаражной амнистии

Владельцам гаражей в Люблино, которые бьются за то, чтобы дожить до гаражной амнистии, немного повезло, что одно их заявление удалось подать очно, а значит на руках имеется заверенная судом копия и при попытках снести гараж -- можно показать бумагу, в которой запрашиваются обеспечительные меры суда, благодаря которым до судебного решения постройки неприкосновенны, сообщает Самсон Шоладеми.

- На данный объект капитального строительства у меня имеются разрешительные документы и документы, подтверждающие владение постройкой еще с 1975 года, - рассказывает Сергей Еремин.  

Эти документы были неоднократно представлены в управу района Люблино. Тем не менее, на заседании Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства на территории ЮВАО 10 августа 2021 было принято решение о демонтаже моего гаража.

Данное решение противоречит статье 222 ГК, в частности п.4(а) и (б): настоящая капитальная постройка не является самовольной, на момент возведения прошла все согласования и находится во владении более 45 лет.  

Как кирпичный гараж, с фундаментом, железобетонными крышами, подключённый в электросетям может "не являющихся объектами капитального строительства"? Так у нас и Кремль можно  признать некапитальной постройкой. Там железобетонных конструкций вовсе нет, а разрешение на его постройку выдавалось ещё Иваном Грозным!

Главная задача у владельцев гаражей в Люблино - продержаться неделю - до 1-го сентября, когда в России в силу вступает гаражная амнистия.



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