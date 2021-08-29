Обзор новостей: Двое детей ранены сегодня в Горловке в результате обстрела Обзор новостей с Анатолием Барановым 1 Боеспособность Вооруженных сил России выросла вдвое 2 В США захотели воссоздать транспортное средство на базе экраноплана «Лунь» https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Линдеманну не дали выступить в Твери https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Двое детей ранены сегодня в Горловке в результате обстрела 5 45 лет и 3 дня надо продержаться до гаражной амнистии https://forum-msk.org/material/news/1... 6 Партия Меркель проигрывает выборы 7 США оставили в Афганистане много оружия, 8 Посольство России в Эстонии отметило 80-ю годовщину прорыва кораблей Балтийского флота из Таллина в Кронштадт 9 Марш равенства в Одессе закончился массовыми задержаниями



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