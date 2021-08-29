Обзор новостей: Двое детей ранены сегодня в Горловке в результате обстрела

Обзор новостей с Анатолием Барановым
1 Боеспособность Вооруженных сил России выросла вдвое
2 В США захотели воссоздать транспортное средство на базе экраноплана «Лунь»
https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Линдеманну не дали выступить в Твери
https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Двое детей ранены сегодня в Горловке в результате обстрела
5 45 лет и 3 дня надо продержаться до гаражной амнистии
https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Партия Меркель проигрывает выборы
7 США оставили в Афганистане много оружия,
8 Посольство России в Эстонии отметило 80-ю годовщину прорыва кораблей Балтийского флота из Таллина в Кронштадт
9 Марш равенства в Одессе закончился массовыми задержаниями
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