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Московский листок

Белыми, значит, назвались?

Опубликовано 30.08.2021 автором Вячеслав Горбатый в разделе комментариев 1

путин цензура выборы кремль
Белыми, значит, назвались?

Выброшено мутным фейсбучным прибоем в ленту новостей такое вот:

«Уважаемые защитники Русского мира! Соратники в борьбе за достойное будущее России в реалиях глобального социума! Обращается к Вам гражданин Украины, доктор философских наук РФ и Украины, профессор Гореликов Лев Александрович: предлагаю организовать в интернет-пространстве «Философский Союз Патриотов России» (ФСПР) для разработки интеллектуальных ресурсов Русского мира в претворении разумного будущего. Первым шагом в развертывании интеллектуальных сил современной России должно стать преодоление негативного наследия прошлого. После «распада» (разрушения) СССР стало очевидным, что без максимальной нравственной концентрации созидательных потенциалов русской народной массы невозможно дальнейшее сохранение и поступательное развитие Российского общества. Для достижения такого духовного единения необходимо, в первую очередь, преодолеть идейные разногласия между основными течениями патриотических сил современной РФ в трактовке исторического опыта ХХ века, наглядным выражением которого служит Мавзолей для «сохранения» телесных останков основателя «русского коммунизма» Ульянова Ленина.

Необходимо добиться окончательного нравственного замирения «красных» и «белых» социальных сил современного российского общества на концептуальной основе идеологии национально-государственного патриотизма. Судьбоносным актом такого «национального примирения» русских масс должно стать захоронение останков Вождя большевистской революции Ульянова Ленина по православно-церковному обряду или гражданской процедуре и превращение бывшего коммунистического Мавзолея в музейный комплекс «Пролетарской революции».

Без реализации такого символического акта «захоронения» своего революционного прошлого Россия не обретет должного импульса духовного Возрождения, не достигнет «гражданского единения» всех патриотических сил в претворении будущего, обрекая этим страну на гибель.

Я обращаюсь, в первую очередь, к современным «концептуальным лидерам» в рационально-нравственном осмыслении исторического опыта русских масс, среди которых видную роль играет уважаемый Андрей Ильич Фурсов: предлагаю ему выступить в открытой печати и на каналах ТВ с призывом к рядовым членам и руководству КПРФ «захоронить» останки Ульянова Ленина по православно-церковному обычаю или гражданскому регламенту как символическому акту социального примирения всех патриотических сил современной России. Этим актом Россия практически выразит созидательный настрой своих дальнейших исторических действий в претворении разумного Будущего. Надеюсь, что все другие представители Русского национального Возрождения поддержат эту инициативу духовно-нравственного примирения российского общества.

Доктор философских наук, академик Ноосферной общественной академии наук Лев Гореликов».

Кто такие эти «белые», откуда взялись, кому и зачем нужны? Что за цацы такие, что с ними должны нянчиться как с равноважной и равновеликой силой?..

Ах, да, это небольшая свора прихотников, которым в перестройку КПСС милостиво разрешила вонять. И они по-прежнему полагают, что контрольный пакет акций будущего в их руках, как в славные годы Чумака и др. прорабов ноосферного сознания.

Вот что: уняться им наконец пора! А то в скором итоге захоронить могут – в прямом смысле – их самих: назвались, никто за язык не тянул, белыми – пожалте, кровяные гадюки, к стенке. Новые Нагульновы – они-то найдутся, и самые настоящие, в отличие от белоноосферщиков, размечтавшихся о расставании России с революционным прошлым.

А фелосафа этого теперь по-любому запомнят. Т.к. когда он высрал то, что высрал – момент особо пикантный...



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Всего комментариев к статье: 1
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Доктора филосовских наук почему-то сплошь шизофреники:
Ципко, Гореликов написал 30.08.2021 01:01
он , наверно, уже приготовил нам программу движения к "Разумному будущему".
Деньги только нужны и он надеется их распиливать.
.
В МВФ попроси.
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