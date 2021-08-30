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Московский листок

Шойгу обещал увеличить скорость гиперзвуковых ракет

Опубликовано 30.08.2021 в разделе комментариев 1

победа война
Шойгу обещал увеличить скорость гиперзвуковых ракет

В России планируется увеличить скорость, дальность и точность гиперзвуковых ракет, сообщил министр обороны Сергей Шойгу в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

***

А зачем точность особая ядерной ракете? Тут слабая точность наведения легко компенсируется мощностью заряда.

Дальность - другое дело. Дальность это хорошо. Запустил что-нибудь из Сибири, а оно потом в Оклахоме какой как бабахнет!

Но главное - скорость, конечно. 

Я думаю, пора переходить от гиперзвуковых - к сверхсветовым ракетам! Тут и с дальностью никаких проблем - пока обычная какая ракете летит еще на орбите, сверхсветовая делает десять-двадцать витков вокруг земли и взрывается в самом неожиданном месте. Попробуй отследи.

Надо вплотную заняться. Думаю, силами PR-службы Арбатского военного округа в самый раз. А там и к гиперсветовой ракете можно перейти. Какие наши годы?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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ANON написал 30.08.2021 01:11
А че хотеть от высокопоставленного придурка, который в армии ни дня не прослужил?
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