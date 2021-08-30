Афганистан начал серьезные реформы

Талибы проявили политическую волю и приступили к необходимым для страны реформам.

В Афганистане введен запрет на музыку и убит местный фолк-певец Фавад Андараби.

Сообщают, что талибы таже обратились к США, Англии и другим ведущим западным странам с призывом сохранить дипломатические отношения, в этом же обращении, вероятно, содержится просьба срочно выслать денег.

Одновременно проводится масштабная дедолларизация. Закрыты все банки, так как в них работало много женщин, которых теперь по причине оскорбленных религиозных чувств убивают при выходе на улицу и они где-то попрятались.

Происходящему в Афганистане рады мыслители-футуристы, исторические реконструкторы, теоретики апокалипсиса, сценаристы фильмов о конце света и лица ожидающие пришествие антихриста.