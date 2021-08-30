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Московский листок

Экологический антигуманизм и религия природы

Опубликовано 30.08.2021 автором Игорь Эйдман в разделе комментариев 0

экология мусор
Экологический антигуманизм и религия природы

Угроза гуманизму пришла с неожиданной стороны. Раньше против гуманизма выступали клерикалы, нацисты, реакционеры. Сейчас наиболее прогрессивные вроде бы авторы начинают продвигать антигуманистические идеи.

Я хорошо отношусь к зелёным. Однако, боюсь, что на базе радикального экологизма в последнее время формируется новый антигуманизм, "религия природы".

Недавно я слушал лекцию одного либерального профессора, близкого к экологическому движению. Вначале он описал историю человечества как историю изнасилования человеком природы: практически любая хозяйственная деятельность вела к негативным экологическим последствиям, а по мере экономического развития эти последствия становились всё масштабнее. А дальше профессор сделал такой вывод - во всём виновата иудео-христианская западная цивилизация, которая объявила человека "венцом творения" и поставила над природой, а он всего лишь ее ничтожная часть; интересы других "детей природы" не менее важны, чем - людей

В традиционных религиях человека призывали отказаться от собственных интересов ради мифа о боге, в религии национализма - ради мифа нации, в религии патриотизма - ради мифа родины, в религии коммунизма - ради мифа о пролетариате, коллективе, партии и т.д.. Религия природы призывает жертвовать интересами людей ради мифа о природе. Только гуманизм защищает интересы человеческой личности как высшей ценности.

Гуманистический экологизм - беречь природу в интересах выживания, здоровья и комфортного существования человека. Новый антигуманистический экологизм - ради сохранения природы как высшей ценности переделать человека, лишить его творческого инстинкта, направленного на изменение окружающего мира, "покорение природы". Задача новых антигуманистов - оскопить прометеевского человека, сделать его экологически безопасным овощем на природной грядке.

Человечество не может не эксплуатировать природу, без этого оно вымрет раньше, чем от её загрязнения.

Гуманистический экологизм предполагает определенное самоограничение людей ради сохранения природы, но не отрицает их право использовать, изменять ее в своих интересах. Судя по последним текстам и предложениям радиальных зелёных, они ближе к антигуманистической "религии природопоклонников".



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