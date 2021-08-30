Коррупция в России при нынешней власти непобедима

18-го августа на радио "КП" ведущая Е.Афонина вела разговор о предложении депутатов о продлении рабочей недели до 7 дней, чтобы вытянуть страну из кризиса. Болтовни было много, но ничего подходящего не было сказано, да и звонившие не отличались умом. Возможно их отбирают, чтобы не говорили правду.

Принимали участиt А.Сафонов и А.Зубин. Кто - то из них является учёным и работает при президенте. Президентский говорун согласен с предложением депутатов и говорит, что надо дать возможность работать больше тем кто хочет заработать, а кого устраивает пятидневка пусть так и работает. Отстаивал свою позицию повышая голос и перебивая собеседника. Вот такие у нас учёные при президенте.

Другой собеседник говорил, что надо повысить производительность труда и зарплату тогда и при пятидневной неделе рабочий будет выполнять большую часть работы. Первый не согласен и даже заявил, что не надо повышать минимальную оплату труда.

Рабочий окончательно превращён в раба. В стране процентов 40 людей работают в двух и даже в трёх местах, чтобы выжить хотя бы до пенсии. Такой трудовой день выматывает человека, но пользы никакой. Но это не волнует одного собеседника. Они поболтали послушали некоторых звонивших и на этом разошлись. Никто не вспомнил о "прорывном" сельском хозяйстве. Там люди работают по 14 часов и без выходных в период сева и уборки. В эти периоды зарплата до 20 тысяч рублей, а после 10 - 12 тысяч. Вот если бы наши учёные при президенте получали зарплату с учётом минимального размера, как рабочие тогда бы и разговор был бы другим и требования к руководству страны были бы ощутимы.

Народ нищает в течение десяти лет. А в это время в стране появился новый олигарх с состоянием в 13 миллиардов долларов. Почему все богатые считают деньги в долларах, в том числе и новый миллиардер - Татьяна Бакальчук? В долларах цифра меньше и хранятся они или работают на наших врагов. Зарабатывают в России, а хранят за рубежом. Читатель, вам не кажется странным?

Коснулись проблемы работы учителей, врачей и обслуживающего персонала бегом без обсуждения. А они работают или на двух работах, либо перерабатывают, но не получая никаких надбавок. Некоторые в период вируса даже увольняются. Не надо никакой переработки, не надо увеличивать рабочую неделю надо платить достойную зарплату всем, а не только чиновникам и тогда народ будет добросовестно работать. Этот чиновник при президенте говорит, что не надо повышать МРОТ. Почему бы его не посадить на этот самый МРОТ? Ну они совсем обнаглели на своей зарплате. И мы будем за них голосовать или сидеть дома на новой картошке. Люди, очнитесь от летаргического сна. Наше участие в выборах только оно решит наши проблемы. Мы своим равнодушием выбросили Н.Платошкина, Н. Бондаренко. Правда он судится и возможно его восстановят в качестве кандидата.

Каждый день радио "КП" выводит ролик Жириновского, который приглашает слушать радио "Комсомольская правда". Только эта частота даёт правдивую информацию. Владимир Вольфович, но это же радио не ЛДПР, а комсомол, против которого вы постоянно дерёте глотку. Вы соберитесь и не шестерите.

Ну раз Жириновский предлагает слушать это радио то надо и делать выводы хотя бы для себя. В этот же день но часом позже слушал радио с Э.Чеснаковым, который обсуждал программу президента о борьбе с коррупцией. Документ на 30 страницах. Эдвард выбрал собеседником журналиста, который в данный момент находился на Кубе. Ближе не было? Ничего дельного собеседник не сказал, однако по его мнению надо развязать руки следователям. На одном итоговом совещании по работе Следственного комитета президент сказал, что из двух миллионов уголовных дел по коммерческим преступлениям следователи процентов 70 переписали либо на себя, либо на родственников. Цифры забыл, но что - то около этого. И тишина. И не возможно разрабатывать больших чиновников, которые и организовывают хищение миллиардов без согласования на самом высоком уровне. Это действительно так. Чтобы реально бороться с коррупцией надо решить вопросы зарплаты Кремля, правительства и силовых структур. Особое внимание обратить на тех кто выводит за рубеж миллиарды долларов. Вот это и есть самая настоящая коррупция. Ну не может человек честно заработать миллионы за месяц, а то и за день, но о них никто не говорит, а президент строчит тридцатистраничную программу борьбы с коррупцией.

Обсуждая программу ведущий остановился на том, что нельзя принимать на госслужбу людей, кто имел штраф за коррупционные деяния. Любая программа даже смертная казнь не решит проблему коррупции пока не будет равенства всех перед законом. Например, Решетников или его подчинённые изменили подсчёт бедности и их уменьшилось на 2 миллиона. Этими подсчётами нищий человек сытым не будет, а президент и премьер молчат. "Надо уметь жить". Вот некоторые и умеют, разворовывают не только гражданские предприятия но и оборону и космос. Только одних судят а другие предлагают программы, которые были и раньше, но остались только на бумаге или в интернете. Более того власть запретила информировать народ о доходах руководству силовых структур и некоторых чиновников управления. Разве это не коррупция?

Опубликованы данные о том, сколько средств за 2020 год израсходовано на содержание президента - 26 миллиардов рублей. И в основном эти миллиарды пошли на его охрану. Нам нужен такой дорогой президент? Мне нет. Кого боится президент? И почему боится если его избрал народ? Как - то во всём этом нет логики. Логика может появится у народа если они придут на выборы с трезвой головой. Почти каждый день канал"Аврора" проводит опрос на улицах. Попался журналисты старик 96 лет и на ходу. Говорит, что будет голосовать за того, кто богаче всех. Якобы он больше не будет воровать. И к сожалению этот старик не одинок в своём суждении. А где оппозиция, которая должна рассказывать таким старикам, что денег много не бывает. Чем больше хапнул, тем больше появляется желание хапать и дальше. Придёт время и нас просто перекупят те кто больше всех наворовал. Думайте головой, а не пятой точкой. Осталось 20 дней, или мы продолжим вымирать ускоренными темпами, или возродим свою страну, которую снова будут уважать и бояться.