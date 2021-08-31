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Московский листок

Раньше у Василия были квартира и рабочая специальность, теперь он не вписался в рынок

Опубликовано 31.08.2021 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

жкх жилье закон
Раньше у Василия были квартира и рабочая специальность, теперь он не вписался в рынок

Василий Евтенко (Краснодар) уже давно живёт на улице. Таскает с собой в сумке матрасик, папку с документами (переписка с самыми разными инстанциями). Ещё на папке, она толстая, можно спать, как на подушке.

 

Чем живёт? Подработки в церкви, подработки в деревне у дедушек и бабушек, просрочка из «Магнита». Ночёвки на чердаках и в подвалах, иногда в деревне. Ещё он нашел общежитие, в котором можно воспользоваться душем. Ещё одна его «работа» — постоянные одиночные пикеты. Тема? Естественно, украденное жильё.

 

Раньше у Василия были квартира и рабочая специальность, теперь он не вписался в рынок. При выпуске из детдома ему дали жильё в отдаленном от центра неблагополучном районе. Он попытался переехать в студию поближе к центру. Как рассказывает Василий, он проконсультироваться с приставленным к нему социальным работником, но тот не ознакомил его с потенциальной опасностью данной идеи, просто сказал: хочешь - продавай!

 

И вот в 14-м году деньги от проданной квартиры пошли на покупку жилья в ЖК «Радуга». Новостройку обещали сдать через два года . «Думал, что два года смогу по знакомым прокантоваться», - рассказывает он. Но всё как-то затянулось. Работу, в условиях длительного отсутствия прописки, сохранить тоже не удалось. А стройка так и стояла в сильно замороженном виде. Акции протеста обманутых дольщиков. Суд.

 

Суд признал застройщиков виновными и впаял им: Коновалову и Зуйкову по 5 лет лишения свободы, Кривуле — 4,5 года, а Валерию Кулаге (вплоть до 2017 года считался стопроцентным собственником ООО «Радуга») - 2 года и 8 месяцев заключения в колонии общего режима.

 

Обратим внимание, креативным ребятам, обокравшим на стоимость жилья более тысячи человек, дали меньше, чем можно получить за крупную кражу из магазина. Впрочем, как говорят американцы, знакомые с капитализмом лучше, чем мы: «Укради булку хлеба – тебя посадят в тюрьму. Укради железную дорогу тебя посадят в парламент!» На место в парламенте радужные жулики не наворовали (масштабом не вышли), на затягивание дела до бесконечности и соответственно освобождение от уголовной ответственности (как то случилось с их собратьями, разворовавшими в Перми целый оборонный завод ЗиД) тоже размером хищений не потянули. На что их уровня монетизации хватило, так на существенное снижение срока отсидки. А там, уж и до УДО не далеко.

 

А обманутые дольщики так и живут без жилья. Многие их них в бедственном положении, поскольку вынуждены одновременно продолжать выплачивать ипотеку (на жильё, которого пока нет) и снимать квартиру. А Василий Евтенко вообще бомжует. Такие дела.

 

А три здания «Радуги» передали (в декабре 2020 года) на достройку Фонду защиты дольщиков Кубани. А 19 августа 2021 года мороженый долгострой начали сносить. Говорят, с нарушениями технологий воздвигнуто было. Новое построим! Обещаем!



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