Обзор новостей: Российский сегмент МКС дышит на ладан

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Россия движется вперед в области семейных ценностей
2 "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР имеют гарантированные шансы на вхождение в состав Госдумы
3 Российский сегмент МКС дышит на ладан
4 Шойгу обещал увеличить скорость гиперзвуковых ракет
https://forum-msk.org/material/news/1...
5 В Москве мигранты устроили массовую драку рядом со строительной площадкой
6 Жители «халяльного поселения» Аминовка в Подмосковье навязывают соседям мусульманский дресс-код
7 Талибы проявили политическую волю и приступили к необходимым для страны реформам,
https://forum-msk.org/material/news/1...
8 Макрон подтвердил ведение переговоров с талибами
9 Миссисипи потекла вспять
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