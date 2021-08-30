Обзор новостей: Российский сегмент МКС дышит на ладан Обзор новостей с Анатолием Барановым. 1 Россия движется вперед в области семейных ценностей 2 "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР имеют гарантированные шансы на вхождение в состав Госдумы 3 Российский сегмент МКС дышит на ладан 4 Шойгу обещал увеличить скорость гиперзвуковых ракет https://forum-msk.org/material/news/1... 5 В Москве мигранты устроили массовую драку рядом со строительной площадкой 6 Жители «халяльного поселения» Аминовка в Подмосковье навязывают соседям мусульманский дресс-код 7 Талибы проявили политическую волю и приступили к необходимым для страны реформам, https://forum-msk.org/material/news/1... 8 Макрон подтвердил ведение переговоров с талибами 9 Миссисипи потекла вспять



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