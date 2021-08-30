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Московский листок

Обзор новостей: Российский сегмент МКС дышит на ладан

Опубликовано 30.08.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

1 Россия движется вперед в области семейных ценностей

 

2 "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР имеют гарантированные шансы на вхождение в состав Госдумы

 

3 Российский сегмент МКС дышит на ладан

 

4 Шойгу обещал увеличить скорость гиперзвуковых ракет

https://forum-msk.org/material/news/1...

5 В Москве мигранты устроили массовую драку рядом со строительной площадкой

 

6 Жители «халяльного поселения» Аминовка в Подмосковье навязывают соседям мусульманский дресс-код

 

7 Талибы проявили политическую волю и приступили к необходимым для страны реформам,

https://forum-msk.org/material/news/1...

 

8 Макрон подтвердил ведение переговоров с талибами

 

9 Миссисипи потекла вспять



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