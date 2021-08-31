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Московский листок

Генералиссимус ворочается в гробу: за него заступился Лавров

Опубликовано 31.08.2021 в разделе комментариев 2

репрессии сталин война
Генералиссимус ворочается в гробу: за него заступился Лавров

Сергей Лавров: «Я абсолютно согласен с тем, что историю нельзя трогать. Историю надо беречь. Историю, конечно, нужно воспринимать во всей ее полноте, во всей ее неоднозначности, ее сложности. Кстати, нападки на Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время, после войны — это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны».

Я вроде со всем, что сказал Лавров - согласен. Даже с тем, что верховный главнокомандующий великой войны у нас считается главным злодеем современности, и сравнивают его даже с Гитлером. Я бы поинтересовался у тех, кто сравнивает: а если бы победил "такой же" Гитлер, вы бы вообще существовали на свете? 

Но я не согласен с тем, что эти правильные слова говорит Лавров! Лавров Сергей, номер два в списке "Единой России".

Говорить о войне, о победе, о генералиссимусе - и одновременно с этим каждое 9 мая драпировать мавзолей основателя государства, с трибуны которого его ученик в 1941-м году провожал солдат на фронт, а в 1945-м принимал парад победы - это такой цинизм, такое кощунство, что и сравнить не с чем.

В общем, либо крест снимите, либо портки наденьте.

Впрочем, как раз "Единой России" можно и с крестом, и без порток одновременно. Им вообще все можно.

Но если вам в "Единой России" говорят, что дважды два - четыре, обязательноь проверьте и перепроверьте! Вас явно где-то надумают.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Кривоногих-Кабаев должен сидеть в тюрьме ! написал 31.08.2021 03:16
Хорошо зная исторические факты из жизни Йоськи-Сухоручки невозможно назвать его нормальным человеком - существо было изуверской направленности с элементами артистизма.
Гитлер-же был с 1936 года официальный наркоман - кололся многими видами наркоты, порой по несколько раз на дню.
Но! Но если поставить на место Йосика-Сухоручки нынешнюю Ботоксную крысу, то Ботоксная крыса смотрелся еще бы омерзительнее и зловеще - это был бы некий Нью-Вонятко Грознюкин!
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И о лозунгах ЕР
NNB написал 31.08.2021 02:26
https://www.km.ru/joke_day/890532
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