Генералиссимус ворочается в гробу: за него заступился Лавров

Сергей Лавров: «Я абсолютно согласен с тем, что историю нельзя трогать. Историю надо беречь. Историю, конечно, нужно воспринимать во всей ее полноте, во всей ее неоднозначности, ее сложности. Кстати, нападки на Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время, после войны — это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны».

Я вроде со всем, что сказал Лавров - согласен. Даже с тем, что верховный главнокомандующий великой войны у нас считается главным злодеем современности, и сравнивают его даже с Гитлером. Я бы поинтересовался у тех, кто сравнивает: а если бы победил "такой же" Гитлер, вы бы вообще существовали на свете?

Но я не согласен с тем, что эти правильные слова говорит Лавров! Лавров Сергей, номер два в списке "Единой России".

Говорить о войне, о победе, о генералиссимусе - и одновременно с этим каждое 9 мая драпировать мавзолей основателя государства, с трибуны которого его ученик в 1941-м году провожал солдат на фронт, а в 1945-м принимал парад победы - это такой цинизм, такое кощунство, что и сравнить не с чем.

В общем, либо крест снимите, либо портки наденьте.

Впрочем, как раз "Единой России" можно и с крестом, и без порток одновременно. Им вообще все можно.

Но если вам в "Единой России" говорят, что дважды два - четыре, обязательноь проверьте и перепроверьте! Вас явно где-то надумают.

А.Б.