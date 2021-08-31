Разница между революцией и анархией

Вроде бы российский политический парадокс налицо. С одной стороны, даже официальные опросы показывают, что народ презирает единороссов. А с другой стороны, протест фактически отсутствует. И все объяснить репрессиями невозможно. При царизме было и хуже, но революцию не остановило. Но тогда причина в старой болезни… «как бы не было хуже».

Автор этих строк знает даже рабочих, поддерживающих «Единую Россию». Мол, идите в задницу со своими революциями, и прежний бардак надоел. Никто не говорит, что таковых много. Потому что, наоборот, многим профессионалам надо устраивать подросших детей, а нормальной работы с гулькин нос. Но хоть так, хоть этак, выходит, мало ненавидеть – а надо знать, что взамен. Вот и весь «парадокс».

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Трудящиеся не столько против перемен - сколько против анархии. И если растолковать разницу между одним и другим; если доказать, что речь идет именно о назревшем прогрессе; то поддержка единороссов заметно убудет, а революция прибудет. Отсюда и важность заголовка.

Но тогда надо рубить гордиев узел противоречий сразу. Та часть российского левого актива, считающая, что сначала надо создать сверх партию, и затем совершить какой-либо сверх централизованный переворот наподобие Октябрьской революции – пусть идет в одну сторону. Потому что автор глубоко убежден, что это невозможно в нынешних исторических условиях. Диалектика, однако, и даже несмотря на «вумные слова».

А та часть левого актива, считающая, что сначала надо создать советский регион наподобие хоть Хабаровска, хоть другого с соответствующим принципом домино – в другую сторону. А партия появится уже в ходе всей этой практики, и появится непременно. Более того, и такой опыт был в виде Минина-Пожарского, разве что плюс-минус современная специфика. И коль автор считает именно второй метод реальным, дальнейшая речь будет отталкиваться от этого сценария.

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Но тогда и буржуазная демократия в виде «системной оппозиции» ни то что не помешает, а должна использоваться на всю катушку; но главное, надо идти дальше, к реальному социализму. Именно последовательно и не останавливаясь, тогда и никакой анархии.

Вот некоторые «ортодоксы» наводят тень на плетень. Якобы даешь бойкот парламентских выборов, и дальше трава не расти. Но это неверно, потому что не в то время и не в том месте. Бойкот был необходим во время президентских выборов, и сама практика доказала эту точку зрения. Офшорный «председатель совхоза», ясное дело, проиграл; и все получилось весьма пессимистично на фоне всесилия Путина. А вот массовый бойкот президентских выборов прозвучал бы подобно грому среди ясного неба. И мировой престиж Кремля рухнул бы ниже плинтуса по причине фактической нелигитимности; и оппозиционное настроение поднялось бы значительно. Ага, не так страшен черт, как его малюют. Ан нет, впихнули Грудинина в заведомую мясорубку, и тоска зеленая.

А вот со всеми остальными выборами, – парламентскими, губернскими, муниципальными, - надо поступать ровно наоборот! Всесилие «Единой России» здесь явно неабсолютное, и пример Владивостока-Хабаровска-Иркутска и иже с ними тому наглядный пример. Да, Кремль пока выкручивается, но именно пока; а с кульминацией мирового кризиса будем посмотреть еще внимательнее. Да и низовые ячейки «системной оппозиции» подкармливаются, и среди них встречаются вполне демократические. Не так часто, как хотелось бы, но не голая степь. Но главное, и как уже сказано, толк от всего этого будет еще большим, когда и второй шаг не заставит себя долго ждать.

То есть, уже видно, что КПРФ не идет дальше буржуазно-демократических потуг в лучшем случае, и Локоть в Новосибирске тому доказательство. Он не советизирует город с округами, и что возможно даже по нынешнему законодательству. А отсюда нет расцвета МУПов для конкуренции с акционерщиной, и о чем подробнее ниже; нет плотной защиты трудового законодательства; нет развитого кооперативного движения с уменьшением безработицы и так далее. Наоборот, Локоть смыкается с буржуазным окружением все более. Ну так, где остановились, там и надо продолжать двигаться. Смысл второго шага тогда очевиден, и оный заключается в советизации муниципалитетов и регионов. Само собой, если это приобретет характер цепной реакции, то и до Кремля недалеко. Лжедмитрию каюк.

Да пожалуйста, возьмем пример борьбы, чтобы без бла-бла-бла. Вот опять люди вышли на митинг против точечной застройки около восемнадцатой школы в микрорайоне Юбилейный города Иркутска.

А раз так, во-первых, не надо недооценивать тактический фактор самоорганизации, и было бы желание. Вот вам встречный пример. Мэр ближайшего города Ангарска Петров, – и фактический хозяин крупнейшей заошки «Стройцентр», надо же как «совпало», - хотел смахиначить такую же «точку» в двадцать девятом микрорайоне, и на месте лесочка. Так ни в какую, считай, пять лет, если не больше; потому что соседние дома само организовались типа домовых комитетов, включили все связи от родственных до служебных; раздули пиар на весь город, а то и область; наняли скопом толкового юриста, затянувшего дело даже для мэра; а там кризис с отсутствием быстрых покупателей, пятое-десятое; и лесочек стоит. И если единороссы начнут буксовать в следующем году, будет стоять вечно.

Но главное, во-вторых, нужна КОНКУРЕНЦИЯ со стороны строительных МУПов. Вот тогда народу раздолье хоть насчет размещения, хоть насчет парковок, хоть насчет сопутствующей инфраструктуры с насаждениями и лавочками, хоть насчет цен. Да что там только строительные; нужны и транспортные, и агропромышленные, и торговые, и сервисные, и коммунально-жилищные МУПы с подрядными кооперативами и субподрядными индивидуальными предпринимателями – и тогда абсолютно другой разговор.

Ах, да, надо уточнить о полной чуши насчет нэффективности МУПов. Это бред сивой кобылы, который напускается акционерными ухарями для разводки мещанских лохов. Да взять тот же Ангарск. Было прекрасное муниципальное ДРСУ (дорожно-ремонтное строительное управление), которое давало работу и местным рабочим с нормальной зарплатой безо всяких гастарбайтеров, и деньги крутились в местном обороте, и спрос для мелкого бизнеса, и работа качественная с соответствующим заказом и экономией бюджета (и откаты затруднены, но об этом отдельно). Ан нет, воспользовавшись неопытностью девяностых, ухари протолкнули своего мэра, тот поставил своего директора, тот довел предприятие до ручки, и растащили на куски приватизацией. Видите ли, по причине неэффективности. Ловкость рук, и никакого мошенства.

Следовательно, в нашем случае, а был бы строительный и авторитетный МУП, то помимо всего прочего, протестующие пришли бы к его руководству, да обзвонили бы рабочий актив (профсоюз), и сказали бы: если не поможете, то частники вас задавят, останетесь без заказов и денег, и конец рабочим местам. Впрочем, МУП поймет это и без дополнительных увещеваний, и воспользовавшись моментом, поможет протестующим для усиления конкурентной позиции. А это уже мощно, и весьма. Даже иркутские Петровы начнут буксовать в таком случае.

И это касается всей социально-экономической инфраструктуры. Все это выгодно трудящимся и насчет качества и тарифов коммунальных услуг; и насчет борьбы местного агропрома с монопольными ритейлерами; и насчет коммуникаций для садоводств; и насчет борьбы с монополизмом аренды и торговых площадей; и можно загибать пальцы и далее. А раз так, то и семейный бюджет учителей-врачей и даже младших силовиков повышается по оптимизации качества и трат, а вкупе с муниципальными и региональными надбавками тем более. И тогда на защиту МУПов и кооперативов встанет и весь бюджетный состав. Ну так, акционерной дряни будет вообще хана.

Но тогда на ловца и зверь бежит! И безо всякой натуги, воплей и выпученных глаз. Абсолютно очевидно, что МУПы и кооперативы появятся и выживут только при СОВЕТИЗАЦИИ муниципалитета. Иначе очередной единороссовский мэр поставит очередного директора, и тяни мочало, начинай сначала насчет «неэффективности». Следовательно, граждане россияне, хотите нормально жить?.. Надо драться хотя бы за местные Советы! Иного выхода нет.

А где советский муниципалитет - там советский регион - там и Минин-Пожарский в новом варианте. И не надо пугать федеральной армией и росгвардией. Там тоже сыновья трудящихся служат. Мало того, что регион может собрать своих силовиков, и никому лезть под пули не захочется, – так и отец позвонит сыну в случае чего, и спросит, - ты что, охренел, против самого народа идти?!... И насчет армии тоже не богатые люди. Там тоже на яхты Дерипаски насмотрелись; так что далеко не известно, в какую сторону все пойдет.

Кстати, и «системная оппозиция» никуда не денется с подводной лодки, и встанет на защиту. Иначе оная понимает прекрасно, что иного шанса выжить при победе революции не будет. Так что все к одному. Если хотя бы один советский регион станет советским, и в условиях непрекращающегося кризиса – путинский карточный домик начнет складываться скорее рано, чем поздно.

***

Но тогда в чем разница с рухнувшим Советским Союзом, все же спросит иной оппонент. Во-первых, в уничтожении сверх централизации, и передаче значительной части собственности и налогов на региональный и местный уровень самим фактом поголовных советских республик. Во-вторых, разница в прекращении прежней кооптации, и в советских выборах вплоть до уровня трудовых коллективов. И вот почему хозрасчетный МУП будет эффективным по сравнению с акционерщиной тем более. Автор писал об этом столько много раз, что надеется, уже не надо подробностей.

И кстати, все планирование второго Советского Союза улучшится в разы с соответствующими балансами и нормативами, устойчивыми финансами и крепостью рубля. Если муниципальные МУПы с подрядными кооперативами (возможно, первые будут называться по-другому в рамках советского района, но базовая и социально-экономическая «делянка» абсолютно такая же) будут развиваться стабильно с соответствующими заказами и информацией для федеральных общенародных предприятий, лучшего и желать не приходится.

Итого, и в чем базовый смысл статьи. Если настаивать на первом варианте простого клонирования Октябрьской революции, несмотря на все уважительное отношение к прошлому – это анархия, и как бы ни было удивительно для некоторых «ортодоксов». Народ не понимает абсолютно, что это такое в нынешних условиях. Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю, что.

То есть, ну и сколько некоторые чокнутые «левые» будут создавать супер-пупер партию со своим подпольем, активистами-профессионалами, эксами в условиях развитых спецслужб?!.. Год-два-три-четыре?!.. Совсем не смешно. Ну и сколько ждать обострения ситуации вплоть до февральских голодных очередей, без чего Октябрь был немыслим?!.. Как все это конкретно, а не бла-бла-бла?!.. И хотя бы где крупные трудовые коллективы в столице, где на одного рабочего, наверно, уже десять буржуев?!.. Все это вилами по воде, и именно в изменившихся современных условиях. Отсюда народная боязнь по поводу болтологии, бестолковщины и авантюризма таковых «левых», и никакой поддержки.

А вот второй расклад с созданием советского муниципалитета-региона-федерации – это ясно и понятно. К примеру, уже СЕЙЧАС можно и нужно призывать к созданию МУПов с соответствующей конкуренцией с заошками! Все это абсолютно реально, толково, жизненно; и смотри примеры по точечной застройке еще раз. И даже «системная оппозиция» может выступить помогающим элементом. Многие низовые ячейки оных партий не разорвали связь с народом и местной жизнью, и будут помогать в том числе. Да плюс профсоюзы, ассоциации мелкого бизнеса, внесистемные левые и патриоты, схожие в реальном знании жизни, и так далее.

И вот в чем разница между революцией и анархией, и со всеми вытекающими гигантскими последствиями насчет поддержки народа. Тогда ненависть соединится со знанием, и что замечательно. Тогда поддержка единороссов заметно убудет, а поддержка революции заметно прибудет. Так что хуже не будет – а вот лучше наверняка.

Р.S.

Да, и кстати, хватит позерствовать тупыми «сам дурак» или весьма куцыми «догадайся сам» комментариями. Надоела такая бестолковщина до ядреной фени. Если кто не согласен принципиально – напишите оппонирующую статью. Автор любит критику, потому что она помогает поправить прицел. Но именно критику, а не импотентную или хамскую бодягу. Или уж комментарий должен быть достаточно длинным и толковым, чтобы было ясно, о чем речь. А то не мясо, не рыба.

Черт его знает, а вдруг какой-нибудь гений затесался в читателях, и он знает о крупном «черном лебеди», который все поломает, и придется действовать именно в духе Октябрьской революции. Но если автор прав, тогда не надо витать в эмпиреях, а пора подумать уже сейчас о развитии местных МУПов и кооперативов с соответствующей местной советизацией. Но в том-то и дело, даже опомниться не успеешь, как станешь федеральным Мининым-Пожарским. Если народ почует разницу между революцией и анархией – ситуация начнет резко меняться.