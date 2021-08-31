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Московский листок

Госдуметр показывает "пасмурно без прояснений"

Опубликовано 31.08.2021 в разделе комментариев 2

путин выборы собянин бюджет
Госдуметр показывает "пасмурно без прояснений"
Вся суть на картинке. Что можно добавить к ней? Что какой-то процент добавляют разного рода сетевые активности (привет Самсон Шоладеми, кстати, что там в поле происходит у вас на округе?)
 
Но вообще, разговор для политтехнологического сообщества на тему «работает Интернет на выборах или нет?» - мне кажется, назрел.
 
Петр Милосердов
 
 
От редакции: В целом, все ясно, и за ближайшие две недели до выборов навряд ли изменится.
Главная проблема этих выборов - Путин и Ко сумели за два десятка лет даже в столице воспитать избирателя, которого на пушечный выстрел нельзя подпускать к решению его собственной судьбы. Даже липового Рашкина настолько перепутали с настоящим, что у него второй результат в округе.
Плюс к тому, конечно, грамотная зачистка политического поля - по большому счету выбирать не из кого, а "диполь" ЕР-КПРФ власть, более-менее, устраивает - партия Зюганова вечно вторая, шансов взять власть не имеет, то есть все в порядке. Тут даже фальсификации уже не требуются.
Это не говоря о ЕР, которая сама по себе, конечно, никакая не "партия власти" - то есть эта фраза означает не наличие собственно власти у ЕР, а скорее обозначает принадлежность этого проекта кремлю. "Холоп, ты чьих будешь?"
Но ведь и все остальные парламентские и полупарламентские партии - это собственность кремля, просто ЕР коренник, а остальные - пристяжные.
К сожалению, голосовать придется, потому что если ЕР получит на этих выборах вдохновляющий результат, дальше будет еще хуже.
Если нет, то хуже будет все равно, но не настолько.
Власти удалось лишить протест позитивного смысла и лидерских ориентиров, но сам протест никуда не делся, и будет прорываться в самых неожиданных местах - и скорее всего каким-то нелепым и даже страшным образом, вроде прибивания яиц художником на Красной площади.
Все понимают, что власть берут не на выборах, но никто не понимает, зачем ее берут, и что с ней дальше делать?
У ЕР есть хотя бы ответ на этот вопрос: власть нужна, чтобы воровать.
Конечно, с таким подходом говорить об эффективности власти, об ее ответственности и прочем, бессмысленно...
Анатолий Баранов


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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
2213 написал 31.08.2021 10:30
"Протест",конечно,не делся никуда и не денется,пока,существует сама российская неофеодальная система,его просто загнали в тень,с помощью "незаконных законов",липовых судов,и прикормленных властью-силовых структур.Однако,такие "выборы",даже со стороны,уже выглядят комично,вполне в духе "африканской демократии г-на бокассы",который мог просто скушать,того,кого он захочет.Российская верхушка,таким пока что не грешит(по крайней мере,об этом ничего не известно),но,политическим людоедством,промышлять уже научилась,что можно как раз увидеть,по "зачищеному полю",чтобы едроссы на пути в думу,случайно не споткнулись,на своих кривых ногах.
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Демократия есть политическая форма диктатуры буржуазии.
Serg0 написал 31.08.2021 09:28
Во всяком загнивании и разложении есть и позитивное начало. Чем очевиднее абсурдность т. н. "демократических институтов", когда манипуляционными технологиями можно получить любой требуемый результат, тем быстрее придет понимание об истинной роли всех этих ритуальных плясок с бубнами раз в несколько лет.
-
"Эти несчастные, слабоумные люди в течение своей в общем совершенно бесцветной жизни так мало привыкли к чему-либо похожему на успех, что действительно вообразили, будто их жалкие поправки, принимавшиеся большинством в два или три голоса, изменят весь облик Европы. С самого начала своей законодательной карьеры они более чем какая-либо другая часть Собрания были заражены неизлечимой болезнью - парламентским кретинизмом, недугом, несчастные жертвы которого проникаются торжественным убеждением, будто весь мир, его история и его будущее направляются и определяются большинством голосов именно того представительного учреждения, которое удостоилось чести иметь их в качестве своих членов. Они уверены, будто все и вся, что совершается вне стен этого здания: войны, революции, постройка железных дорог, колонизация целых новых континентов, открытие золота в Калифорнии, каналы Центральной Америки, русские войска - словом все, что может хоть в какой-то мере претендовать на некоторое влияние на судьбы человечества, - все это якобы ничто по сравнению с ни с чем не соизмеримыми событиями, зависящими от решения важного вопроса, который как раз в данный
момент занимает внимание их почтенной палаты."
Ф. Энгельс.
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