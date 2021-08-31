Госдуметр показывает "пасмурно без прояснений"

Вся суть на картинке. Что можно добавить к ней? Что какой-то процент добавляют разного рода сетевые активности (привет Самсон Шоладеми , кстати, что там в поле происходит у вас на округе?)

Но вообще, разговор для политтехнологического сообщества на тему «работает Интернет на выборах или нет?» - мне кажется, назрел.

Петр Милосердов

От редакции: В целом, все ясно, и за ближайшие две недели до выборов навряд ли изменится.

Главная проблема этих выборов - Путин и Ко сумели за два десятка лет даже в столице воспитать избирателя, которого на пушечный выстрел нельзя подпускать к решению его собственной судьбы. Даже липового Рашкина настолько перепутали с настоящим, что у него второй результат в округе.

Плюс к тому, конечно, грамотная зачистка политического поля - по большому счету выбирать не из кого, а "диполь" ЕР-КПРФ власть, более-менее, устраивает - партия Зюганова вечно вторая, шансов взять власть не имеет, то есть все в порядке. Тут даже фальсификации уже не требуются.

Это не говоря о ЕР, которая сама по себе, конечно, никакая не "партия власти" - то есть эта фраза означает не наличие собственно власти у ЕР, а скорее обозначает принадлежность этого проекта кремлю. "Холоп, ты чьих будешь?"

Но ведь и все остальные парламентские и полупарламентские партии - это собственность кремля, просто ЕР коренник, а остальные - пристяжные.

К сожалению, голосовать придется, потому что если ЕР получит на этих выборах вдохновляющий результат, дальше будет еще хуже.

Если нет, то хуже будет все равно, но не настолько.

Власти удалось лишить протест позитивного смысла и лидерских ориентиров, но сам протест никуда не делся, и будет прорываться в самых неожиданных местах - и скорее всего каким-то нелепым и даже страшным образом, вроде прибивания яиц художником на Красной площади.

Все понимают, что власть берут не на выборах, но никто не понимает, зачем ее берут, и что с ней дальше делать?

У ЕР есть хотя бы ответ на этот вопрос: власть нужна, чтобы воровать.

Конечно, с таким подходом говорить об эффективности власти, об ее ответственности и прочем, бессмысленно...

Анатолий Баранов