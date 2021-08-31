Талибы, захватив домашние тапочки американцев, говорят о победе

США в Афганистане потерпели поражение и не достигли поставленных целей, заявил представитель «Талибана» (пока что запрещено в России) Забиулла Муджахид. При этом он отметил, что движение рассчитывает установить хорошие отношения с Вашингтоном.

31 августа талибы попросили международное сообщество помочь Афганистану в экономике, образовании и здравоохранении.

30 августа США завершили 20-летнюю миссию в Афганистане и вывели из страны всех военных.

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Ну, в общем, конечно, целей не достигли - если вашу жену, отправившуюся утром по привычке в булочную, могут забить камнями за то, что она вышла из дому одна, наверно, каких-то целей США не достигли.

А какие, кстати, были цели?

Первая, официально заявленная - это борьба с терроризмом. Почему-то в США решили, что граждане Саудовской Аравии, захватившие пассажирские самолеты и протаранившие ВТЦ, каким-то образом связаны с Афганистаном, и на всякий случай разгромили тамошнюю государственность.

Вторая цель - это, разумеется, создание точки контроля за всем регионом. Афганистан еще со времен Александра Македонского является той пряжкой солдатского ремня, которая удерживает все окружающие страны.

Так вот, вторая задача была решена не полностью - выяснилось, что для удержания контроля над Центральной Азией нужны усилия. Постоянные и весьма значительные. Само не держится - это показало недавнее наступление талибов.

В США подумали и поступили, как СССР - вышли, и, мол, разбирайтесь потом сами. Сами разобрались, мы помним солдатские могилы вдоль Пянджа.

Но США, в отличие от СССР, далеко, до них талибы в тапочках не добегут. По крайней мере за время 4-летнего срока президента. А в регионе шухер получился знатный - окружающим Афганистан режимам еще долго будет не до чего.

Что касается борьбы с терроризмом, то очень плохо себе представляю, как танки в Кабуле могут помешать принявшим ислам неграм в Южном Бронксе мастырить самодельные бомбы?

За 20 лет в Вашингтоне это тоже сообразили, и решили танки вывести.

То есть действительно, две неумных цели, которые США поставили себе в Афганистане, не выполнены, потому что и не могли быть выполнены никогда. Пожалуй только, если бы США еще лет за 30-40 создали бы из Кабула подобие Сингапура. Но что-то пошло не так...

Самое неприятное из всего этого - никто точно не знает, что дальше получится? Зато все точно понимают - ничего хорошего.

А.Б.