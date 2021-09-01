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Московский листок

Трутнев разнес в пух и прах планы "Единой России"

Опубликовано 01.09.2021 в разделе комментариев 1

путин цензура выборы кремль
Трутнев разнес в пух и прах планы "Единой России"

Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев считает, что строительство новых городов на Дальнем Востоке пока нецелесообразно, нужно привести в порядок уже существующие.

Ранее глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков в интервью РБК сообщил, что просчитывается бизнес-модель создания города-спутника, который мог бы называться Спутник. По его словам, если объединить Владивосток с Артемом, построить там новый город-спутник и привлечь еще порядка 300 тысяч человек в эту агломерацию, на Дальнем Востоке появится первый город-миллионник.

"Что касается Дальнего Востока, мы все-таки исходим из того, что людей надо обеспечивать не только жильем, но и работой. Поэтому строить новый город есть смысл тогда, когда возникают огромные новые экономические мощности", - сказал Трутнев в эфире радио "Комсомольская правда".

Вице-премьер указал на индекс качества городской среды в ДФО, который "существенно ниже" среднероссийского. "Нам надо просто для начала привести в порядок Владивосток, Хабаровск, Анадырь, Магадан, Благовещенск", - отметил он.

***

Неожиданно.

Мы, конечно, понимаем, что новодельные города-миллионники - это просто предвыборное бла-бла возглавляющего список "Единой России" Сергея Шойгу. И он это не сам выдумывает, это кремлевские мордоделы придумывают завлекательные темы, а Шойгу в роли диктора это все озвучивает. Я думаю, ему это все самому не очень нравится, но он исполнительный. Сказали новые города-миллионники - будут города; сказали ускорить гиперзвуковые ракеты - ускорим. Спасибо, что яблони на Марсе пока не высаживаем силами Таманской дивизии...

Шойгу обещал увеличить скорость гиперзвуковых ракет

Это к вопросу о качестве кремлевских мордоделов и вообще качестве управления.

А Трутнев - это неожиданно. Обычно с придурковатостями управления внутренней политики принято соглашаться, пусть даже и молча. А тут - прямо наотмашь: "строить новый город есть смысл тогда, когда возникают огромные новые экономические мощности".

Мы же понимаем, что у нас никакие новые мощности не возникают и взяться им неоткуда. Старые проедаем. Так зачем напоминать?

В общем-то это почти бунт. Я немножко с Трутневым знаком - он способен, может. Грозит отставка с разбирательством, и напоследок решил хлопнуть дверью?

Или все вокруг настолько прогнило, что предусмотрительный и умный чиновник решил вовремя спрыгнуть с таратайки, летящей под откос?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Крысы начали бежать с тонущего корабля?
VVD написал 01.09.2021 01:55
Антиресно,а его за это тоже в Лефортово закроют,как Фургала?-)
Или просто на пенсион?
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