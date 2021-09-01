ГосДуметр: кошмарная цифра

Итак, прозвонили 501 мобильный московский номер. Вопросов, кроме базовых (гражданство, возраст, москвич/не москвич) было два. Первый: «Если вы решите принять участие в выборах в Госдуму, каким способом вы готовы проголосовать?»

Ответ можно было дать только один.

Второй вопрос: «За какую партию вы проголосуете по списку?»

Итак. 32,93% москвичей готовы проголосовать через интернет. Это, конечно, далеко не ВЦИОМовские 49%, но все равно достаточно много.

Больше всего сторонников ЭГ среди избирателей парламентской четверки у ЕР – 45,21%, потом идёт ЛДПР – 43,75% (но там мала выборка, будем объективны), потом идут СР -42,86%.

Среди голосующих за КПРФ их всего 10%.

Неприятно удивило, что сторонников ЭГ достаточно много среди поклонников Яблока – 20%!!!

Если говорить об электоральных итогах, то их видно два:

1. КПРФ может неплохо взять на участках (не электронных)

2. Наконец-то хоть как-то видны «Новые люди».