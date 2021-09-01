Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

ГосДуметр: кошмарная цифра

Опубликовано 01.09.2021 автором Петр Милосердов в разделе комментариев 0

путин выборы собянин бюджет
ГосДуметр: кошмарная цифра

Итак, прозвонили 501 мобильный московский номер. Вопросов, кроме базовых (гражданство, возраст, москвич/не москвич) было два. Первый: «Если вы решите принять участие в выборах в Госдуму, каким способом вы готовы проголосовать?»

Ответ можно было дать только один.

Второй вопрос: «За какую партию вы проголосуете по списку?»

Итак. 32,93% москвичей готовы проголосовать через интернет. Это, конечно, далеко не ВЦИОМовские 49%, но все равно достаточно много.

Больше всего сторонников ЭГ среди избирателей парламентской четверки у ЕР – 45,21%, потом идёт ЛДПР – 43,75% (но там мала выборка, будем объективны), потом идут СР -42,86%.

Среди голосующих за КПРФ их всего 10%.

Неприятно удивило, что сторонников ЭГ достаточно много среди поклонников Яблока – 20%!!!

Если говорить об электоральных итогах, то их видно два:

1. КПРФ может неплохо взять на участках (не электронных)

2. Наконец-то хоть как-то видны «Новые люди».



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Изменились ли ваши планы по голосованию в сентябре?:
Результаты
Интернет-ТВ
Полный Делягин N4
Полный Делягин N4
31.08.2021
Мы - лишенцы!
Мы - лишенцы!
31.08.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Трутнев разнес в пух и прах планы "Единой России" (1)
ГосДуметр: кошмарная цифра (0)
Полный Делягин N4 (6)
Талибы, захватив домашние тапочки американцев, говорят о победе (12)
Госдуметр показывает "пасмурно без прояснений" (12)
Разница между революцией и анархией (7)
Мы - лишенцы! (0)
Раньше у Василия были квартира и рабочая специальность, теперь он не вписался в рынок (5)
Генералиссимус ворочается в гробу: за него заступился Лавров (25)
Обзор новостей: Российский сегмент МКС дышит на ладан (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Таких совпадений не бывает: Взрывы в Казахстане могут стать сигналом вывода республики из сферы влия
Дарья Митина Дарья Митина: Послезавтра - встреча с жителями района Раменки!!!!
Дарья Митина Дарья Митина: Рассказываю на "Вечерней Москве" о том, чем Талибан-1996 отличается от Талибана-2021
Дарья Митина Дарья Митина: Фсем фтыкать и слушать! Мой подкаст на Republic с экс-губером Кунара Гуламом Мохаммедом Джалалом
orphoprosecutor orphoprosecutor: Ridi, Pagliaccio по дороге из Рязани
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss