Поклонская, как предмет тихой зависти многих депутатов Госдумы

Наталья Поклонская поумнела, протрезвела, перестала бегать с иконой над головой и была удалена из российской политики.

Применить к ней «новичок» было бы не по понятиям, так как прямого предательства вроде не было (хотя тут, конечно, как посмотреть), поэтому отправили послом на Кабо-Верде. Рассказывала бы дальше про мироточащие бюсты Николая II и карьера имела бы продолжение.

Хотя подозреваю, что многие депутаты, ищущие возможность спрыгнуть, смотрят на нее с завистью. Посол на Кабо-Верде – прекрасное место, а потом ещё получит и лавры жертвы режима наравне с Навальным...

От редакции: Отчего-с наравне? Много круче Навального!

У нас задолго до перестройки много диссидентов отсидело. И многие ли из тех, кто бился самоотверженно за свержение советского режима, получил высокий пост при режме антисоветском?

Нет, на первый план вышли партийные функционеры и хозяйственные руководители, вовремя утопившие партбюилет в сортире: Ельцин, Вольский, Силаев...

А вчерашние диссиденты - максимум депутатский мандат, как Сахаров или Ковалев. А к исполнительной, реальной власти - на пушечный выстрел...

Проэтому откинувшийся Навальный в новой прекрасной России будущего может расчитывать максиму на роль лидера не очень большой парламентской фракции, а вот Поклонская - и министром иностранных дел, и вице-премьером по социалке, и главой Конституционного суда...

А.Б.