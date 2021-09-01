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Московский листок

Поклонская, как предмет тихой зависти многих депутатов Госдумы

Опубликовано 01.09.2021 автором Дмитрий Якушев в разделе комментариев 1

поклонская мид
Поклонская, как предмет тихой зависти многих депутатов Госдумы

Наталья Поклонская поумнела, протрезвела, перестала бегать с иконой над головой и была удалена из российской политики.

Применить к ней «новичок» было бы не по понятиям, так как прямого предательства вроде не было (хотя тут, конечно, как посмотреть), поэтому отправили послом на Кабо-Верде. Рассказывала бы дальше про мироточащие бюсты Николая II и карьера имела бы продолжение.

Хотя подозреваю, что многие депутаты, ищущие возможность спрыгнуть, смотрят на нее с завистью. Посол на Кабо-Верде – прекрасное место, а потом ещё получит и лавры жертвы режима наравне с Навальным...

От редакции: Отчего-с наравне? Много круче Навального!

У нас задолго до перестройки много диссидентов отсидело. И многие ли из тех, кто бился самоотверженно за свержение советского режима, получил высокий пост при режме антисоветском?

Нет, на первый план вышли партийные функционеры и хозяйственные руководители, вовремя утопившие партбюилет в сортире: Ельцин, Вольский, Силаев...

А вчерашние диссиденты - максимум депутатский мандат, как Сахаров или Ковалев. А к исполнительной, реальной власти - на пушечный выстрел...

Проэтому откинувшийся Навальный в новой прекрасной России будущего может расчитывать максиму на роль лидера не очень большой парламентской фракции, а вот Поклонская - и министром иностранных дел, и вице-премьером по социалке, и главой Конституционного суда...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Красивые телки Кривоногих-Кабеву не дают и не давали никогда!
Кривоногих-Кабаев должен сидеть в тюрьме ! написал 01.09.2021 03:01
Давайте признаем очевидную правду - без решения Ботоксной крысы Наташку бы не упекли в тараканью тьму.
Не дала?
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