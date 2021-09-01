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Московский листок

Похоже, совсем разнервничались…

Опубликовано 01.09.2021 автором Борис Кагарлицкий в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
Похоже, совсем разнервничались&#8230;

Путин же предлагал деньги пенсионерам и военным выплатить лишь после выборов. В рамках реализации предвыборных обещаний. Кандидат сказал — депутат сделал. Было очень логично, хотя слегка смахивало на подкуп. Но вдруг, безо всяких объяснений, решение изменили. И постановили деньги выдать уже перед выборами. 

Тут логически напрашиваются две интерпретации. Либо «Единая Россия» сомневается, что попадет в новую Госдуму и сможет там проводить свою политику, а потому начальство торопится облагодетельствовать пенсионеров и военных пока власть не сменилась, либо в Кремле сильно нервничают и боятся, что стремительно снижающийся рейтинг проправительственной партии упадет ещё ниже, а потому раздачей денег стараются исправить положение. Первое объяснение мне лично кажется куда более приятным, но, увы, второе явно ближе к истине. 

Суетливое поведение всегда выдает неуверенность и панику. Решения принимают в спешке, меняют на ходу. Результатов толком не просчитывают. И ничего не могут толком объяснить, поскольку сами ничего не понимают. 

Не знаю, какие новые социологические данные заставили чиновников из администрации так засуетиться, но гораздо интереснее другой вопрос: зачем вообще предпринимать подобные меры в условиях, когда отлаженный механизм фальсификации гарантирует нужный результат? Единственный более или менее убедительный ответ состоит в том, что рейтинг ЕР опустился до уровня, при котором фальсификация неминуемо станет очевидной для всех, включая даже сторонников Путина. Добавить бюллетеней в урны и подкрутить цифры электронного голосования, конечно, будет не трудно, но надо же хоть как-то «продать» эти результаты населению. И власть пытается сделать вид, будто она купила голоса, а не украла их. 

Что же касается военных и пенсионеров, то они вполне могут, взяв путинскую подачку, потом с ещё большим удовольствием проголосовать против партии власти, приговаривая, как водится, «с паршивой овцы хоть шерсти клок». Жаль только, что наша паршивая овца сама решает с кем она будет делиться остатками шерсти.

От редакции: Есть еще один фактор - не уверены, что их ядерный избиратель их заботами доживет до 17 сентября, и не помрет с голоду...



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