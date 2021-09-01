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Московский листок

В России запретили госзакупки импортных ноутбуков и микросхем

Опубликовано 01.09.2021 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
В России запретили госзакупки импортных ноутбуков и микросхем

Правительство России утвердило запрет на госзакупки импортных ноутбуков, планшетов, портативных компьютеров и микросхем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

«В госзакупках электроники меняются правила — вводится запрет на закупку импортной продукции и правило "второй лишний". Соответствующее постановление по предложению Минпромторга России утвердило правительство РФ 28 августа (№ 1432)», — говорится в сообщении.

Речь идет об иностранной электронике весом до 10 килограммов. Под ограничение также попадают светильники, навигаторы, пожарные сигнализации, звуковая аппаратура, вычислительная техника и другие электронные приборы.

Извините, а у нас есть своя электроника?

Наши микрочипы, стесняюсь спросить, на транзисторах или на солярке? А ряд производителей вместо чипов могут предложить только шубу от «Снежной королевы»…

Даже космические ракеты бороздят просторы вселенной с китайскими чипами, боюсь подумать, если война, то сколько техники не взлетит и не поедет из-за битой электроники. Вся авионика у нас либо французская, либо израильская.

Принимайте уж сразу закон, что электроника в стране запрещается. Да и электричество в целом ни к чему…

А.Б.



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